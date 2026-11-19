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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Trafic de migrants : le maire de Jaxaay, Abdou Aziz Diané, retourne à la prison de Rebeuss

Le maire de Jaxaay-Parcelles, Abdou Aziz Diané, et trois autres suspects sont retournés en prison ce jeudi 19 novembre 2026, selon des sources de Seneweb. Ils avaient été arrêtés dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et escroquerie au visa, puis placés sous contrôle judiciaire.

Le 26 novembre 2025, les enquêteurs de la brigade de recherches de Keur Massar reçoivent des informations sur un réseau de trafic de migrants. Selon ces renseignements, ce réseau impliquerait le maire Abdou Aziz Diané, son secrétaire municipal Idrissa Seydi et un ancien élu actuellement en Europe.

Les investigations révèlent que ce groupe avait mis en place un système d'émigration illégale. Les candidats au départ devaient payer des sommes importantes en échange de faux documents.

Les gendarmes arrêtent Ndèye Sène, qui aurait versé 3 500 000 francs CFA au secrétaire municipal Idrissa Seydi en échange de faux documents. Ces papiers la présentaient comme conseillère municipale et vice-présidente de la commission environnement. D'après l'enquête, le maire et son secrétaire municipal s'étaient mis d'accord pour confectionner ces faux titres.

Grâce à ce faux statut d'agent de la mairie, Ndèye Sène aurait reçu un ordre de mission lui permettant de se rendre à Bruxelles pour participer à un forum qui n'existait pas. Idrissa Seydi a établi cet ordre de mission, et le maire Abdou Aziz Diané l'a signé. La mairie a également fourni à la mise en cause une attestation de prise en charge, signée de l'édile.

Le maire aurait affirmé avoir signé les documents par erreur et a nié toute implication volontaire dans cette affaire. Idrissa Seydi aurait déclaré avoir agi sur instruction de l'édile. Il demande même à être confronté avec lui pour éclaircir les faits. Ndèye Sène aurait pour sa part reconnu avoir payé de l'argent pour obtenir ces faux documents, afin d'émigrer en Belgique.

Les suspects bénéficient ensuite d'une liberté provisoire, sous contrôle judiciaire. Le procureur Saliou Dicko aurait alors interjeté appel de cette décision. La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a finalement décerné un mandat de dépôt contre quatre personnes, d'après l'enquête de la gendarmerie :

Abdou Aziz Diané, enseignant et maire de la commune de Jaxaay ; la restauratrice Ndèye Sène ; le comptable Sidy Kaly Talla ; Issa Diouf, chef d'entreprise et élu local dans la commune de Touba Toul.

L'exécution de la décision : arrestation puis transfert à Rebeuss

Dans le cadre de l'exécution de cette décision de justice, la brigade de recherches de Keur Massar a procédé, mercredi 18 novembre, à l'arrestation des quatre suspects. Le lendemain matin, jeudi 19 novembre, le maire Abdou Aziz Diané et les trois autres mis en cause ont été conduits à la Maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Ils ont été remis au régisseur contre décharge, conformément aux instructions du magistrat mandant.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le maire de Jaxaay-Parcelles, Abdou Aziz Diané, et trois autres suspects sont retournés en prison le jeudi 19 novembre 2026. - Ils avaient été arrêtés dans une enquête pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et escroquerie au visa, puis placés sous contrôle judiciaire. - La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a décerné un mandat de dépôt contre quatre personnes, exécuté par la brigade de recherches de Keur Massar.