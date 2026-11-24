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Auteur: Cheikh CAMARA (Correspondant à Thiès)

Tragédie à Thiès-Ouest : Un enseignant périt dans une collision entre un camion et une moto-Jakarta

Un accident impliquant un camion et une moto-Jakarta, survenu ce matin vers 10 h, non loin de la gare routière de Dakar, dans la commune de Thiès-Ouest, a mis fin aux jours d'un enseignant. La victime, décédée sur le coup, était le passager de la moto.

Après le constat d'usage des éléments du commissariat central, le corps a été déposé à la morgue du centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès par les pompiers. Aucune précision n’a été donnée sur le sort du motocycliste ni sur celui du chauffeur du camion. Une enquête a été ouverte pour établir les responsabilités.

Un énième accident qui vient allonger la liste des drames de la route, à Thiès, où les autorités ne cessent de sensibiliser sur la prudence et le respect du Code de la route.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un accident entre un camion et une moto-Jakarta a tué un enseignant, passager de la moto, ce matin vers 10 h près de la gare routière de Dakar, à Thiès-Ouest. - Le corps a été déposé à la morgue du centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès par les pompiers, après le constat du commissariat central. - Aucune précision n'a été donnée sur le sort du motocycliste ni du chauffeur du camion, et une enquête a été ouverte pour établir les responsabilités.