Tragédie à Thiès-Ouest : Un enseignant périt dans une collision entre un camion et une moto-Jakarta
Un accident impliquant un camion et une moto-Jakarta, survenu ce matin vers 10 h, non loin de la gare routière de Dakar, dans la commune de Thiès-Ouest, a mis fin aux jours d'un enseignant. La victime, décédée sur le coup, était le passager de la moto.
Après le constat d'usage des éléments du commissariat central, le corps a été déposé à la morgue du centre hospitalier régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès par les pompiers. Aucune précision n’a été donnée sur le sort du motocycliste ni sur celui du chauffeur du camion. Une enquête a été ouverte pour établir les responsabilités.
Un énième accident qui vient allonger la liste des drames de la route, à Thiès, où les autorités ne cessent de sensibiliser sur la prudence et le respect du Code de la route.
Commentaires (3)
il est urgent de diminuer le nombre et d exiger l obtention du code la route
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