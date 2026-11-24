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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Trois présumés dealers arrêtés : la Sûreté urbaine de Thiès intensifie la lutte contre le trafic de drogue

La Sûreté urbaine du commissariat central de Thiès a réalisé un coup de filet contre le trafic de stupéfiants. Trois individus ont été interpellés, en possession de chanvre indien et, pour l'un d'eux, de comprimés de MDMA (ecstasy). Le premier suspect a été déféré au parquet du tribunal de grande instance de Thiès le lundi 23 novembre 2026.

Tout est parti d'un renseignement opérationnel signalant une intense activité de trafic de chanvre indien dans une maison située à hauteur du rond-point Keur Massamba Guéye. Les policiers ont effectué une descente dans ce domicile jugé suspect. Ils y ont interpellé A. B., 44 ans, conducteur de moto-taxi, présenté comme le présumé trafiquant. Ils ont également saisi environ un kilogramme de chanvre indien, dissimulé dans un sachet.

Interrogé sommairement après notification de son droit à un conseil, A. B. a reconnu être le propriétaire de la drogue. Il a toutefois refusé de dénoncer ses collaborateurs dans le cadre de son activité. Il a été déféré au parquet du tribunal de grande instance de Thiès le lundi 23 novembre 2026.

Un chauffeur de la cité Lamine pris avec de l'ecstasy et du chanvre

Dans le cadre de leurs missions régaliennes de sécurisation des personnes et des biens, les éléments de la Brigade de lutte contre la criminalité (BLC) de la Sûreté urbaine de Thiès patrouillaient dans leurs différents secteurs de compétence. Ils ont conduit au commissariat central un individu qui s'est identifié comme B. M. S., chauffeur de profession, domicilié à la cité Lamine.

Les policiers ont découvert sur lui 16 comprimés de MDMA (ecstasy), vendus 5 000 FCFA l'unité, ainsi que 16 cornets de chanvre indien. Interrogé sommairement après notification de son droit à un conseil, il a reconnu être le propriétaire de la drogue, qu'il comptait écouler auprès de ses potentiels clients. Il a été placé en garde à vue pour détention et trafic de drogue présumés et sera déféré devant le parquet du tribunal de grande instance de Thiès.

Un second habitant de la cité Lamine interpellé avec 200 grammes de chanvre

Lors d'une autre patrouille, toujours dans le cadre de leurs missions de sécurisation, les éléments de la BLC ont interpellé B. T., 44 ans, lui aussi domicilié à la cité Lamine. Selon les policiers, ils ont trouvé sur lui environ 200 grammes de chanvre indien, un rouleau de papier aluminium destiné au conditionnement et un téléphone portable de marque Tecno, de couleur bleue.

Interrogé sommairement après notification de son droit à un conseil, B. T. a reconnu être le propriétaire de la drogue, qu'il comptait écouler auprès de ses clients. Il n'a cependant pas voulu révéler l'identité de son fournisseur. Il a été placé en garde à vue pour détention, offre et cession de chanvre indien. La drogue, le rouleau de papier aluminium et le téléphone ont été placés sous scellés. Il sera déféré le parquet du tribunal de grande instance de Thiès.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Sûreté urbaine de Thiès a interpellé trois individus en possession de chanvre indien et, pour l'un d'eux, de comprimés de MDMA (ecstasy). - A. B., 44 ans, conducteur de moto-taxi, a été arrêté avec environ un kilogramme de chanvre indien et déféré au parquet le lundi 23 novembre 2026. - B. M. S., chauffeur domicilié à la cité Lamine, a été trouvé avec 16 comprimés de MDMA et 16 cornets de chanvre indien ; B. T., également de la cité Lamine, avec environ 200 grammes de chanvre indien.