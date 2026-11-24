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Auteur: Senewebnews-RP

« Tu es une mauvaise personne» : Arfang Sané savoure la haine du public contre…

Dans la saison 2 de Fasséma, Arfang Sané a troqué son image de gendre idéal contre celle de Mamad, un fils de famille arrogant, violent et provocateur. Un virage qui fait mouche : désormais détesté pour son personnage, le comédien y voit pourtant la preuve que son jeu fonctionne.

Dans un entretien accordé à L’Observateur, l’acteur confie même vouloir pousser l’antipathie encore plus loin. « J’ai envie que les gens détestent ce personnage, car cela veut dire que j’ai bien fait mon travail », souligne-t-il. À ses yeux, Mamad n’est pas là pour séduire, mais pour bousculer les consciences et poser des questions bien réelles à la société sénégalaise.

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Dans la rue, les passants ne se privent pas de l’interpeller à propos de sa relation avec Dior, jouée par Yakhara Guèye. « Vas-y doucement avec la fille » ou « Diminue la dose, elle en bave déjà ». L’acteur s’amuse de ces piques.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Arfang Sané incarne Mamad, un fils de famille arrogant, violent et provocateur, dans la saison 2 de Fasséma. - Il déclare vouloir que les gens détestent ce personnage, car cela prouve qu'il a bien fait son travail. - Dans la rue, des passants l'interpellent au sujet de sa relation avec Dior, jouée par Yakhara Guèye, et il s'amuse de ces piques.