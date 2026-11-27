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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Un étudiant récupère de force sa copine chez son prétendant : l’affrontement entre les deux camps fait un mort à Pikine

Pikine Cité 03 s'est réveillé en sursaut. Dans la nuit du 26 novembre 2026, une bataille rangée a opposé des jeunes de Guinaw Rails à ceux de Pikine Cité 03, et Saliou Faye, 22 ans, y a été mortellement blessé. Derrière cet affrontement, une querelle amoureuse. Le commissariat d'arrondissement de Pikine a placé en garde à vue S. Ndongo, 18 ans, étudiant en Licence 1 en Droit et Communication légale, domicilié à Pikine Cité 03, pour les nécessités de l'enquête. Le procureur Saliou Dicko a été informé des faits.

Une fille au centre de la rivalité

Selon les informations recueillies, tout est parti de la rivalité entre S. Ndongo et un certain Mamady. Les deux jeunes hommes se disputent M. D. Diatta, 18 ans, célibataire et mère d'un enfant dont S. Ndongo est le père. Elle est en couple avec lui, mais Mamady continuait de la courtiser.

Ce dernier habitait autrefois Pikine Cité 03, avant de s'installer à Guinaw Rails. Son ami Saliou Faye, resté domicilié à Pikine Cité 03, s'était pourtant rangé dans le camp des jeunes de Guinaw Rails. Les deux quartiers se sont ainsi retrouvés face à face.

De l'accrochage à la poursuite

Dans la soirée, M. D. Diatta se trouvait à Guinaw Rails, au domicile de Mamady. Son compagnon, S. Ndongo, s'y est rendu pour la récupérer de force. Sur place, il a eu un accrochage avec Mamady, avant de rentrer à Pikine avec sa petite amie.

Entendu sommairement par les policiers, il affirme avoir été suivi jusqu'à la devanture de la maison familiale par un groupe armé de pierres, de couteaux et de machettes, mené par Mamady, le prétendant de sa petite amie. Par mesure de sécurité, dit-il, il est resté à l'intérieur du domicile.

C'est alors que la bataille rangée a éclaté dans le quartier. Saliou Faye âgé de 22 ans et domicilié à Pikine Cité 03, y a été grièvement blessé.

Vers 2 heures du matin, la police a été alertée de l'affrontement. Dépêchés immédiatement sur les lieux, les policiers y ont trouvé S. Ndongo, encore présent. Les autres protagonistes avaient disparu, et le blessé avait déjà été évacué vers le centre de santé Baye Talla Diop, ex-Dominique.

Conduit au commissariat, S. Ndongo a livré la version rapportée plus haut. Il a ensuite été placé en garde à vue.

Saliou Faye a été transféré au Centre hospitalier national universitaire de Fann, où son décès vient d'être constaté. Selon des sources de Seneweb, il aurait été poignardé.

Les mêmes sources indiquent que le présumé meurtrier, actuellement en cavale, a été identifié par les enquêteurs. Les investigations se poursuivent.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Dans la nuit du 26 novembre 2026, une bataille rangée entre jeunes de Guinaw Rails et de Pikine Cité 03 a fait un mort, Saliou Faye, 22 ans. - S. Ndongo, 18 ans, étudiant, a été placé en garde à vue ; il affirme s'être rendu chez Mamady à Guinaw Rails pour récupérer de force sa compagne, M. D. Diatta. - Saliou Faye est décédé au Centre hospitalier national universitaire de Fann ; selon des sources de Seneweb, il aurait été poignardé et le présumé meurtrier, identifié, est en cavale.