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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Un réseau national de trafic d'iPhone volés démantelé par la SR de Dakar : 5 interpellations, la chanteuse Aïda Samb et un ambassadeur parmi les victimes

La section de recherches de la gendarmerie de Colobane a démantelé l'un des plus importants réseaux de voleurs de téléphones du Sénégal, selon des informations exclusives de Seneweb. Cette opération fait suite à de nombreuses plaintes enregistrées ces derniers mois. Elles dénonçaient des vols de téléphones portables, souvent suivis d'accès frauduleux aux comptes de monnaie électronique Wave et Orange Money des victimes, avec d'importantes pertes financières à la clé. La chanteuse Aïda Samb figure parmi les victimes.

Son iPhone 17 Pro Max lui a été volé le 23 septembre 2026. Elle a ensuite été la cible d'une opération de phishing, qui a permis aux auteurs présumés de soustraire 1 002 000 F CFA de son compte Wave.

Le 31 octobre 2026, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), deux iPhone 18 Pro Max ont également été dérobés à Son Excellence Monsieur Turki Mohammad Aldamer, ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Sénégal, et à Halima Guèye. Les investigations ont établi des éléments de rapprochement entre ces vols et le réseau.

Une opération menée le 14 novembre 2026

C'est ainsi que le 14 novembre 2026, la SR a mené une opération qui a abouti au démantèlement d'une partie d'un réseau présumé spécialisé dans la réception, le recel, le déverrouillage frauduleux et l'acheminement à l'étranger de téléphones volés, principalement des iPhone. Les enquêteurs ont croisé les plaintes des victimes, les vérifications des numéros IMEI et l'exploitation des données téléphoniques.

Ces recoupements ont mis au jour un circuit présumé impliquant plusieurs catégories d'intervenants : des fournisseurs et des receleurs de téléphones volés, des intermédiaires, des techniciens spécialisés dans le déverrouillage d'appareils et des personnes chargées de les convoyer vers l'étranger.

L'enquête a révélé une technique de phishing particulière. Les propriétaires des téléphones dérobés recevaient de faux liens imitant le service officiel Apple « Localiser ». Les victimes étaient ainsi invitées à saisir leurs identifiants iCloud, ce qui permettait aux auteurs présumés de récupérer les données nécessaires au déverrouillage frauduleux des appareils.

Une fois traités, les téléphones étaient remis à des intermédiaires chargés de les revendre ou de les acheminer vers des destinations étrangères, notamment la Gambie et le Maroc.

Cinq individus interpellés

Les investigations ont conduit à l'interpellation de cinq individus ; deux d'entre eux sont des techniciens spécialisés dans le déverrouillage frauduleux des iPhone : Silèye Sarr, alias « By-pass », arrêté à Keur Massar, et Alioune Ndiaye, alias « Lino », arrêté à Thiaroye. Deux autres sont des receleurs chargés de recevoir et de fournir les appareils d'origine frauduleuse : Mor Touré, dit « Ness », et Moussa Diop, dit « Moussa Nar » interpellés à Keur Massar. Le cinquième, le Gambien Sheikh Tijan Sillah, alias « Cheikh Gambien », est un convoyeur chargé de l'acheminement des téléphones vers l'étranger. Il a lui aussi été arrêté à Keur Massar.

Les enquêteurs ont exploité les téléphones portables des suspects, notamment leurs conversations WhatsApp. Celles-ci portent sur plusieurs appareils signalés volés. Ces éléments ont été corroborés par les déclarations de victimes, qui ont confirmé le vol de leurs téléphones ainsi que les tentatives frauduleuses visant à obtenir leurs identifiants. Les premières constatations font état de plusieurs centaines d'iPhone susceptibles d'avoir transité par ce circuit.

Des saisies importantes

Les perquisitions ont permis de placer sous main de justice 19 iPhone : un iPhone 17 Air, deux iPhone 15 Pro Max, un iPhone 15 Plus, un iPhone 15 standard, trois iPhone 14 (un iPhone 14 Plus et deux iPhone 14 standard), un iPhone 13 standard, quatre iPhone 12 (deux Pro Max et deux Pro), deux iPhone 11 (un Pro Max et un standard), un iPhone XR, un iPhone X standard et deux iPhone 5.

Les gendarmes ont également saisi un iPad, un ordinateur, 29 cartes SIM, trois dispositifs de type Turbo SIM et deux motocyclettes. Ces matériels doivent permettre une exploitation technique et la vérification de leur éventuel lien avec les faits dénoncés.

Les recherches se poursuivent pour identifier et interpeller les autres membres présumés du réseau. Parmi les personnes déjà identifiées figurent Adama Guèye, alias « Ada », présumé convoyeur ; Hamoud Fall, alias « Fall négro », et Bathie Fall, présumés techniciens ; Pape Mbaye et un individu connu sous le nom de « Ndama Colobane », présumés receleurs. Rassoul Biaye est également recherché. Il est soupçonné de se faire passer pour un enquêteur des forces de l'ordre afin d'approcher les victimes peu après le vol de leurs téléphones. Sous ce prétexte, il leur faisait croire que leurs appareils avaient été retrouvés ou que les voleurs avaient été arrêtés, dans le but d'obtenir des informations confidentielles facilitant le déverrouillage frauduleux.

Toutes ces personnes sont activement recherchées afin de déterminer précisément leur degré d'implication et de mettre au jour toutes les ramifications du circuit, notamment les autres fournisseurs, receleurs et destinataires des appareils. Les enquêteurs cherchent aussi à retrouver les téléphones dérobés pour les restituer à leurs propriétaires légitimes.

Par cette opération, la gendarmerie nationale réaffirme sa détermination à combattre les réseaux criminels qui exploitent les nouvelles technologies pour développer des activités illicites et porter atteinte aux biens comme aux données personnelles des citoyens.

Au terme de l'enquête, les suspects interpellés seront présentés au chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La section de recherches de la gendarmerie de Colobane a démantelé un réseau de voleurs de téléphones, avec cinq interpellations le 14 novembre 2026. - Parmi les victimes figurent la chanteuse Aïda Samb, dont l'iPhone 17 Pro Max a été volé, et l'ambassadeur d'Arabie saoudite Turki Mohammad Aldamer, dont deux iPhone 18 Pro Max ont été dérobés. - Les perquisitions ont permis de saisir 19 iPhone, un iPad, un ordinateur, 29 cartes SIM, trois Turbo SIM et deux motocyclettes.