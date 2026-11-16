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Auteur: Doudou DIOP

Usurpation de fonction : Un faux gendarme tombe après avoir tenté de dépouiller un Jakartaman

Un jeune homme de 20 ans a été conduit, ce lundi, devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rufisque pour usurpation de fonction et extorsion de fonds. Il s’agit de B. G. Sow, un électromécanicien domicilié à Thiès. Selon les faits, il a été interpellé après s’être présenté comme un gendarme à hauteur de la société Layousse, dans le but de soutirer de l’argent à un conducteur de Jakarta.

L’enquête a été menée par les éléments du commissariat central de Rufisque. Le mis en cause a été interpellé le 14 novembre dernier, après avoir été aperçu en tenue assimilable à celle des forces de défense et de sécurité.

Entendu par les enquêteurs, le jeune homme a expliqué qu’il venait de Grand-Mbao. En chemin, il aurait aperçu un conducteur de Jakarta roulant sans casque et sans éclairage. Il affirme l’avoir interpellé et lui avoir conseillé de conduire prudemment. B. G. Sow nie toutefois l’avoir menacé ou lui avoir réclamé de l’argent.

Interrogé sur la provenance de ses équipements, il a déclaré avoir reçu la tenue et la lampe torche d’un ami gendarme auxiliaire. Une autre tenue militaire lui aurait été remise par un certain Modou.

Les enquêteurs ont également cherché à savoir si le mis en cause était coutumier des faits. Leurs investigations ont révélé que le jeune homme avait déjà été interpellé à deux reprises pour s’être fait passer pour un militaire. Une première fois, il s’était présenté au commissariat pour signaler une bagarre survenue près de la station Shell, alors qu’il portait une tenue militaire. Une seconde fois, arborant un maillot du contingent 25/3, il avait affirmé être intervenu auprès d’un homme blessé à la main à la suite d’une altercation, avant de le conduire au commissariat.

Le mis en cause soutient qu’il appréciait simplement le port des tenues militaires et qu’il s’en procurait auprès de ses connaissances parmi les militaires et les gendarmes auxiliaires. Il conteste toute volonté d’usurper une fonction ou de soutirer de l’argent.

À l’issue de sa garde à vue, B. G. Sow a été conduit devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rufisque pour usurpation de fonction et extorsion de fonds.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un homme de 20 ans, B. G. Sow, électromécanicien domicilié à Thiès, a été déféré lundi devant le procureur de Rufisque pour usurpation de fonction et extorsion de fonds. - Il a été interpellé le 14 novembre après s'être présenté comme gendarme près de la société Layousse pour soutirer de l'argent à un conducteur de Jakarta, en tenue assimilable à celle des forces de défense et de sécurité. - L'enquête a révélé qu'il avait déjà été interpellé à deux reprises pour s'être fait passer pour un militaire ; il nie toute menace ou demande d'argent et dit apprécier le port de tenues militaires.