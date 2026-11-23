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Auteur: Adama SY

Vie consacrée au Sénégal : les religieux veulent unir leurs forces pour mieux servir les populations

Des écoles aux structures sanitaires, en passant par les œuvres sociales, les congrégations religieuses jouent un rôle important dans la vie des populations sénégalaises. Pour renforcer leur contribution, elles veulent dépasser les initiatives isolées et miser davantage sur la solidarité. C'est l'un des principaux enjeux de la 12e Assemblée générale de la Conférence des supérieurs majeurs du Sénégal (CSMS), ouverte ce lundi 23 novembre 2026 à la Pouponnière de la Médina, autour du thème « Leadership partagé et équilibre de vie ».

Comment mieux unir les forces des congrégations religieuses pour répondre aux besoins des populations ? La question est au cœur de cette rencontre qui réunit les responsables des communautés religieuses présentes dans les sept diocèses du Sénégal. À travers cette assemblée, la CSMS entend renforcer la communion et la coresponsabilité, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'action sociale.

Pour son président, le père Zacharie Guirane Ndione, l'enjeu est de construire une dynamique collective au-delà des interventions propres à chaque congrégation. « Une conférence, c'est un lieu de dialogue, de discussion, un lieu d'échange, un lieu où nous essayons de voir comment marcher ensemble pour pouvoir unir nos forces dans le cadre social, dans le cadre éducatif, dans le cadre sanitaire, au service du peuple de Dieu et de la population sénégalaise », explique-t-il.

Cette volonté de mutualiser les expériences s'inscrit dans le thème retenu cette année : « Leadership partagé et équilibre de vie ». Pour le responsable religieux, le leadership ne doit pas être confondu avec l'exercice autoritaire du pouvoir. « Un leader, ce n'est pas un chef, ce n'est pas un commandant, c'est quelqu'un qui anime, qui coordonne, qui aide les autres à grandir, à croître », précise-t-il.

Une conception qu'il rattache directement à l'exemple du Christ : « Notre modèle de leader, c'est Jésus-Christ. Il dit : je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie pour la multitude. »

Mais servir ne signifie pas s'épuiser. Le président de la CSMS insiste également sur la nécessité de préserver un équilibre entre les responsabilités, la prière, le repos et la vie communautaire. « Nous ne devons pas nous laisser manger par la mission qui nous a été confiée. Nous devons avoir aussi des temps de repos, des temps de prière, des temps de vie communautaire », souligne-t-il.

Présent à la cérémonie, l'archevêque de Dakar, Monseigneur André Guèye, a salué le rôle des congrégations dans la mission de l'Église, particulièrement dans les œuvres sociales. Il les considère comme « une première ligne de la mission de l'Église », notamment à travers les écoles, les structures sanitaires et les initiatives de promotion humaine. Il les invite à cultiver « l'échange de dons », chaque congrégation étant appelée à mettre son charisme au service des autres. « Nous sommes tous complémentaires », rappelle-t-il.

Sur le terrain, cette volonté de collaboration doit également se traduire par des initiatives concrètes. Le père Zacharie Guirane Ndione évoque notamment un projet de construction d'un centre d'accueil et de formation d'une capacité de 100 chambres, pour lequel la Conférence recherche encore des financements. La formation des jeunes aspirant à la vie religieuse et l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées figurent également parmi ses préoccupations.

Le président de la CSMS appelle aussi à soutenir plusieurs projets évoqués par l'archevêque de Dakar, notamment le cimetière Saint-Jean-Paul II, le sanctuaire Saint-Paul, la Maison de la famille à Diamniadio et le siège des évêques à Popenguine. « Tout ce qu'on fait, c'est pour nous tous », affirme-t-il, invitant chrétiens et musulmans à contribuer à leur réalisation.

La cérémonie s'est déroulée en présence du nonce apostolique, Monseigneur Waldemar Stanisław Sommertag, dont le départ vers l'Inde, où il vient d'être nommé par le pape Léon XIV, marque également cette rencontre. Le président de la CSMS lui a rendu un hommage particulier, saluant sa simplicité, sa disponibilité et son accompagnement des congrégations religieuses. Il a notamment souligné son sens de l'écoute et l'accessibilité de la nonciature aux communautés confrontées à des difficultés.

Créée sous sa forme unifiée en 2015, après le regroupement des anciennes conférences masculine et féminine, la CSMS entend faire de cette douzième assemblée un moment de réflexion et de renouvellement de ses engagements. Ses différentes commissions, consacrées notamment à la santé, à l'éducation, à la formation et à l'écologie, devront contribuer à dégager des orientations et des plans d'action pour renforcer son intervention sur le terrain.

À l'issue des travaux, les conclusions seront d'abord remises au nonce apostolique, qui les transmettra au Saint-Siège, notamment au dicastère chargé de la vie consacrée. Elles seront ensuite communiquées aux évêques et à chaque supérieur majeur, afin de favoriser le partage des orientations retenues.

Au-delà des échanges et des engagements annoncés, le défi reste désormais de transformer cette volonté de communion en actions concrètes.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La 12e Assemblée générale de la Conférence des supérieurs majeurs du Sénégal (CSMS) s'est ouverte le lundi 23 novembre 2026 à la Pouponnière de la Médina, autour du thème « Leadership partagé et équilibre de vie ». - Le président de la CSMS, le père Zacharie Guirane Ndione, appelle à unir les forces des congrégations dans les domaines social, éducatif et sanitaire, au service de la population sénégalaise. - Le père Zacharie Guirane Ndione évoque un projet de construction d'un centre d'accueil et de formation de 100 chambres, pour lequel la Conférence recherche encore des financements.