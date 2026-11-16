Viol collectif à Ndiebel : trois mineurs arrêtés après l'effroyable découverte d'une tutrice
Trois mineurs ont été arrêtés à Ndiebel par la brigade territoriale de la gendarmerie de Kaolack. Ils sont visés pour le viol collectif d'une jeune fille de 15 ans, en situation de handicap mental.
C. Diagne (16 ans), dont le domicile est mitoyen de celui de la victime, profitait des jours de marché hebdomadaire pour s'introduire chez elle en l'absence de ses proches. Le 26 octobre, l'affaire prend une tournure plus grave : C. Diagne a invité ses deux amis, M. Diagne (15 ans) et D. Samb (17 ans). Les trois suspects se sont relayés pour abuser tour à tour de A. B., avant d'être surpris en train de sortir de la chambre par C. Diop, la grand-mère et tutrice de la victime, rapporte Libération.
Commentaires (9)
et les parents se dedouanent quand l'enfant devient un adulte avec aucune moralité.
L éducation est à revoir
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