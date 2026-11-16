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Auteur: Senewebnews-RP

Viol collectif à Ndiebel : trois mineurs arrêtés après l'effroyable découverte d'une tutrice

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Trois mineurs ont été arrêtés à Ndiebel par la brigade territoriale de la gendarmerie de Kaolack. Ils sont visés pour le viol collectif d'une jeune fille de 15 ans, en situation de handicap mental.

C. Diagne (16 ans), dont le domicile est mitoyen de celui de la victime, profitait des jours de marché hebdomadaire pour s'introduire chez elle en l'absence de ses proches. Le 26 octobre, l'affaire prend une tournure plus grave : C. Diagne a invité ses deux amis, M. Diagne (15 ans) et D. Samb (17 ans). Les trois suspects se sont relayés pour abuser tour à tour de A. B., avant d'être surpris en train de sortir de la chambre par C. Diop, la grand-mère et tutrice de la victime, rapporte Libération.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Trois mineurs ont été arrêtés à Ndiebel par la brigade territoriale de la gendarmerie de Kaolack pour le viol collectif d'une jeune fille de 15 ans en situation de handicap mental. - C. Diagne (16 ans) s'introduisait chez la victime les jours de marché en l'absence de ses proches et a invité ses deux amis M. Diagne (15 ans) et D. Samb (17 ans) le 26 octobre. - Les trois suspects se sont relayés pour abuser de la victime avant d'être surpris par C. Diop, sa grand-mère et tutrice.