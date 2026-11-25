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Auteur: Léna THIOUNE

Violences faites aux femmes : le lourd tribut du silence et de l’impunité

​Ce mercredi 25 novembre 2026, l’État du Sénégal lance la campagne des 16 jours d’activisme pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, dans un contexte où les féminicides continuent de faire des victimes dans le pays. En octobre dernier, les meurtres de Mame Diarra Sow et d’Aminata Sy ont ravivé les interrogations sur la protection des femmes. Entre banalisation des violences, silence des victimes et insuffisances des mécanismes de prise en charge, les organisations de défense des droits des femmes révèlent l’ampleur d’un phénomène qui interpelle toute la société.

​Deux femmes tuées en l’espace de quelques heures. Les 24 et 25 octobre derniers, les décès de Mame Diarra Sow, une coiffeuse de 24 ans retrouvée morte à Thiès, et d’Aminata Sy, une élève de 17 ans retrouvée sans vie à Podor après avoir été signalée disparue, ont de nouveau placé les féminicides au cœur de l’actualité. Dans les deux affaires, des hommes de l’entourage des victimes ont été mis en cause ou recherchés dans le cadre des enquêtes.

​Ces drames « continuent à toquer à toutes les portes », pour reprendre les mots de Fatoumata Bernadette Sonko, enseignante-chercheuse, dans une contribution publiée sur Seneweb le 27 octobre. Pour elle, ces morts ne peuvent être réduites à de simples faits divers. Elles traduisent une réalité plus profonde, celle d’une « inégalité des vies », dans laquelle la sécurité des femmes ne bénéficie pas toujours de l’attention et des moyens nécessaires.

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​Dans les rues dakaroises, les avis divergent. Abdou Ngom dit être régulièrement informé de ces affaires, sans pour autant leur accorder une attention particulière. « Oui, c’est vrai que les cas de féminicides ou simplement de violences faites aux femmes sont souvent relayés dans la presse. Mais ça reste toujours parmi les faits divers. Donc, moi, en tant que lecteur ou internaute, je ne m’y intéresse pas tellement », confie-t-il. Amy Sall, quant à elle, remet en cause les campagnes de sensibilisation : « Pourtant, chaque année, des organisations de défense des droits des femmes se mobilisent pour dénoncer ces violences, mais franchement, je ne vois aucun effet de ces campagnes » sur la société sénégalaise.

​Plus d’un millier de cas recensés par les Boutiques de droit de l’AJS

​Les chiffres recueillis par les organisations de défense des droits des femmes permettent de mesurer une partie de l’ampleur du phénomène. Entre janvier et septembre 2026, les Boutiques de droit de l’Association des juristes sénégalaises (AJS) ont enregistré 1 212 cas de violences de toutes formes. Parmi les personnes concernées, 1 117 sont des femmes et des filles, contre 95 hommes, soit respectivement 90,7 % et 9,3 % des cas recensés. Selon Sydo Diallo, coordonnatrice générale des Boutiques de droit de l’AJS, les auteurs présumés appartiennent principalement à l’entourage immédiat des victimes. Dans 75,6 % des cas, le conjoint est identifié comme l’auteur des violences. Un autre membre de la famille est mis en cause dans 7,1 % des situations.

​Aminata Dieng, présidente de la commission Sensibilisation et Éducation du mouvement féministe « Wax Jotna », fait état d’une vingtaine de féminicides recensés dans la presse en 2025 et d’au moins treize entre janvier et octobre 2026. Elle précise que ces chiffres ne couvrent que les affaires portées à la connaissance des médias. Faute de statistiques officielles spécifiques, l’organisation dit procéder à un recensement des cas rapportés dans la presse, sur la base de la définition des Nations unies.

​Depuis janvier 2025, Wax Jotna affirme avoir documenté une trentaine de cas. Un décompte que l’organisation considère comme un minimum, puisque toutes les affaires ne sont pas nécessairement médiatisées. « On ne peut pas combattre ce qu’on refuse de nommer et de compter », souligne Aminata Dieng.

​À ces données s’ajoute un indicateur de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), selon lequel près d’une femme sur trois a subi au moins une forme de violence au cours des douze derniers mois. Ces données concernent les dossiers enregistrés par les structures de l’AJS et ne constituent pas un bilan national de l’ensemble des violences faites aux femmes. Ainsi, au Sénégal, les violences faites aux femmes recouvrent des réalités multiples, telles que les violences physiques, psychologiques, sexuelles et économiques. Certaines sont dénoncées, d’autres demeurent confinées dans l’espace familial, loin des regards et des statistiques.

​Quand la violence devient une affaire privée

​La banalisation des violences constitue l’un des principaux obstacles à leur dénonciation. Mme Dieng évoque des expressions telles que « Ce sont des histoires de couple », « Elle a dû le provoquer » ou encore « Le linge sale se lave en famille », qui sont souvent mobilisées pour commenter les conflits conjugaux. Or, selon la militante, ces expressions contribuent à renvoyer les victimes à leur responsabilité supposée et à maintenir les violences dans le silence.

​Fatou Faye, mère au foyer, exprime son incompréhension devant ces violences : « Les cas de violences faites aux femmes que je vois me fendent le cœur. En tant que femme, je me demande toujours comment est-ce qu’on peut en arriver là. Parce que moi, en tant que femme, si je vis certaines violences dans mon foyer, je préfère quitter mon foyer que de laisser les choses s’empirer au point d’en perdre la vie. Les hommes sénégalais n’en valent pas la peine. » « Wax Jotna » met cette réaction de Fatou Faye sur le compte du poids de certaines normes sociales et éducatives qui invitent les femmes à supporter les difficultés du foyer. La patience, souvent présentée comme une vertu féminine, peut ainsi devenir une injonction à endurer les violences. La militante féministe Diabou Bessane résume cette réalité en affirmant que « l’éducation traditionnelle laisse penser à la femme qu’elle doit tout supporter dans le cadre du ménage ».

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​Dans sa contribution, Fatoumata Bernadette Sonko décrit quant à elle des comportements qui finissent par s’inscrire dans le quotidien, jusqu’à devenir des « habitudes normalisées ». Cette banalisation se manifeste également dans le traitement médiatique de certaines affaires, lorsqu’un meurtre est présenté comme un « drame passionnel », au risque de déplacer l’attention du crime vers les circonstances supposées de la relation.

​Ces discours participent, selon Aminata Dieng, à une culture du silence qui peut empêcher les victimes de chercher de l’aide et leur entourage de prendre la mesure du danger. « Les victimes parlent davantage ; il faut maintenant que les institutions les entendent, les protègent et leur rendent justice », insiste-t-elle.

​Une chaîne de protection encore fragile

​La dénonciation des violences ne suffit pas si elle n’est pas suivie de mesures concrètes de protection. Pour Wax Jotna, les défaillances peuvent intervenir au sein de la famille, dans l’accueil des victimes, dans leur accompagnement et dans le traitement judiciaire des affaires — des manques qui peuvent conduire la victime à retirer sa plainte. À cela s’ajoute l’absence de solutions d’hébergement pour celles qui souhaitent quitter un conjoint violent. « Je n’ai nulle part où aller », rapportent certaines victimes à l’organisation. Des déclarations qui mettent en lumière la couverture encore limitée des centres d’accueil pour les femmes.

​Par ailleurs, la procédure judiciaire constitue un autre obstacle. Les démarches peuvent être longues et éprouvantes, tandis que les victimes se retrouvent parfois seules face aux différentes étapes de la procédure. Aminata Dieng affirme également que les acquittements et les non-lieux dans les affaires de viol restent nombreux, un constat qu’elle associe au sentiment d’impunité.

​Dans les féminicides documentés par l’organisation, des proches auraient parfois eu connaissance de violences antérieures, telles que des coups répétés pendant plusieurs années ou des tentatives d’étranglement signalées avant le passage à l’acte. « Ces morts n’étaient pas imprévisibles », estime-t-elle. Une observation qui pose la question du traitement des alertes et de la capacité des dispositifs existants à intervenir avant que les violences ne deviennent irréversibles.

​Une autre défaillance dans le suivi et la protection des victimes concerne le dysfonctionnement du numéro vert 116, destiné aux victimes de violences. Pour Mme Sonko, « la reconnaissance institutionnelle souffre d’un manque d’actions concrètes sur le terrain ».

​Des responsabilités à tous les niveaux

​Pour les organisations engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes, la réponse ne peut reposer uniquement sur la sensibilisation. Elle suppose une action coordonnée des pouvoirs publics, des forces de sécurité, de la justice et des communautés.

​Aminata Dieng interpelle d’abord les législateurs sur les insuffisances du cadre juridique. Elle plaide notamment pour que le féminicide soit spécifiquement nommé dans le Code pénal, que les dispositions discriminatoires du Code de la famille soient révisées et que le Code de l’enfant, dont l’adoption tarde depuis plusieurs années, aboutisse.

​Les forces de sécurité ont également un rôle déterminant dans l’accueil des victimes, l’enregistrement des plaintes et la mise en sécurité des personnes exposées. La justice, de son côté, est appelée à assurer un traitement diligent des procédures. Quant à l’État, il lui revient de renforcer les structures d’hébergement, l’accompagnement psychologique et juridique ainsi que les moyens consacrés à la prévention.

​La militante de Wax Jotna estime aussi nécessaire de disposer de statistiques officielles permettant de mesurer les violences, de suivre les plaintes et d’évaluer les réponses judiciaires. Elle appelle à des campagnes de sensibilisation continues, menées dans les langues nationales, dans les écoles, les quartiers et les villages, avec la participation des hommes, des familles et des responsables communautaires. Les médias ont, eux aussi, une responsabilité dans le traitement de ces affaires : il s’agit pour eux de documenter les violences antérieures, de suivre les procédures judiciaires jusqu’à leur terme et de donner la parole aux spécialistes et aux structures d’accompagnement, en plus de veiller aux mots employés pour ne pas banaliser les crimes.

​« Tous unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles : garantir la justice, protéger les survivantes et mettre fin à l’impunité » : tel est le thème retenu ce 25 novembre 2026 dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. L’État du Sénégal lance ainsi sa campagne de 16 jours d’activisme, qui prendra fin le 10 décembre 2026.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le 25 novembre 2026, l'État du Sénégal lance la campagne des 16 jours d'activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. - Les meurtres de Mame Diarra Sow (24 ans, Thiès) et d'Aminata Sy (17 ans, Podor) en octobre ont ravivé les interrogations sur la protection des femmes. - Entre janvier et septembre 2026, les Boutiques de droit de l'AJS ont enregistré 1 212 cas de violences, dont 1 117 concernant des femmes et des filles (90,7 %).