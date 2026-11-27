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Auteur: Cheikh CAMARA, Correspondant à Thiès

Violences sexuelles et mariages d’enfants : Tivaouane installe un comité local pour briser la loi du silence

Treize chefs de quartier, des Badianou Gox, des imams ainsi que des chefs de service de la commune de Tivaouane se sont retrouvés en conclave à la préfecture afin d’approfondir la réflexion sur les voies et moyens légaux permettant d’endiguer efficacement les violences sexuelles et les mariages d’enfants.

​Cette rencontre a abouti à l’installation officielle d’un comité local de pilotage pour la prise en charge psychosociale des victimes, placé sous la présidence du préfet du département de Tivaouane, avec la prévention comme axe d’intervention prioritaire.

​Revenant sur l’ampleur jugée préoccupante des violences sexuelles dans la localité, les participants ont pointé plusieurs facteurs favorisants, citant notamment le phénomène des motos-taxis Jakarta, l’usage de la drogue, le port de tenues jugées indécentes ainsi que le manque de retenue de certains hommes. Ils ont également souligné que l’absence de dénonciation au sein des familles, particulièrement en cas d’inceste, aggrave la vulnérabilité des adolescents et complique considérablement leur accompagnement psychosocial. Selon la coordonnatrice du Centre de formation et de recherche en santé de la reproduction (CEFOREP), structure initiatrice du projet Waar +, ce comité local devrait permettre de mieux coordonner le suivi des victimes.

​Briser le silence et miser sur la prévention communautaire

​Pour le chercheur principal du projet, le professeur Mohamed Diadji, la prévention demeure le levier le plus efficace pour réduire durablement les violences sexuelles et les mariages précoces, d’où le rôle central dévolu aux acteurs communautaires. Le plan d’actions arrêté prévoit ainsi l’organisation de causeries, la mise en place de brigades d’adolescents, des galeries thématiques, des séances de dialogue ainsi que des émissions radiophoniques destinées à sensibiliser les jeunes.

​Abordant la difficulté de quantifier précisément le nombre de victimes à Tivaouane, l’enseignant-chercheur a déploré la loi du silence qui entoure ces drames : « Personne n’en parle, donc ce n’est plus un problème, sauf pour la victime, malheureusement, qui se retrouve dans un cercle vicieux fait de dépression et de problèmes de santé mentale. Des troubles qui vont s’aggraver progressivement et donner demain un parent malade, susceptible de reproduire certaines formes de violences vécues durant l’enfance », a-t-il alerté.

​Le professeur Mohamed Diadji a enfin salué l’appui indispensable des autorités étatiques dans la conduite de telles initiatives touchant à des problématiques aussi sensibles que la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - À Tivaouane, treize chefs de quartier, des Badianou Gox, des imams et des chefs de service se sont réunis en conclave à la préfecture sur les violences sexuelles et les mariages d'enfants. - La rencontre a abouti à l'installation d'un comité local de pilotage pour la prise en charge psychosociale des victimes, présidé par le préfet et axé sur la prévention. - Le professeur Mohamed Diadji a déploré la loi du silence entourant ces drames et salué l'appui des autorités étatiques.