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Auteur: Senewebnews-RP

Vol chez une gradée de l’Armée allemande à Mbour : affaire de données, affaire d’État

Un banal cambriolage domestique prend des allures d’affaire d’État à Mbour. Le pisciniste Mb. Touré, âgé de 30 ans, comparaît devant le Tribunal de grande instance pour le vol présumé d’une caméra et de trois ordinateurs portables appartenant à sa patronne, E. Danjella, une gradée de l’armée allemande. L’affaire revêt une dimension particulièrement sensible : deux des appareils dérobés contiennent des fichiers cryptés liés à la sécurité nationale allemande, souligne L’Observateur, qui a assisté à l’audience.

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Les faits remontent au 14 novembre dernier. Ce jour-là, rembobine la même source, un vigile de la résidence aurait surpris le prévenu en train de s’extraire d’une fenêtre de la villa, avant de suivre ses empreintes dans le sable. Interpellé par la gendarmerie après avoir pris la fuite, Mb. Touré a catégoriquement nié les faits à la barre, invoquant un alibi avec son collègue de chantier. Une version mise à mal par les témoignages de ce dernier et du chef des vigiles. Le responsable de la sécurité a notamment affirmé que le pisciniste lui avait initialement reconnu s’être introduit dans la maison, prétextant vouloir rétablir le courant après une panne électrique.

Face à la gravité des faits reprochés et au risque de disparition de données sensibles, le procureur a requis une application ferme de la loi. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 1er décembre. En attendant, les services de cybercriminalité poursuivent leurs recherches pour retrouver les disques durs volés et localiser les données confidentielles, glisse le quotidien du Groupe futurs médias.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un pisciniste de 30 ans, Mb. Touré, comparaît devant le Tribunal de grande instance de Mbour pour le vol présumé d’une caméra et de trois ordinateurs portables appartenant à sa patronne, E. Danjella, gradée de l’armée allemande. - Deux des appareils dérobés contiennent des fichiers cryptés liés à la sécurité nationale allemande ; les faits remontent au 14 novembre, et le prévenu a nié à la barre en invoquant un alibi mis à mal par les témoignages du collègue et du chef des vigiles. - Le procureur a requis une application ferme de la loi, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 1er décembre, et les services de cybercriminalité poursuivent leurs recherches pour retrouver les disques durs volés et localiser les données confidentielles.