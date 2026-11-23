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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Vols en série : comment une jeune femme accro au souss piégeait ses voisines pour leur voler leur argent

La jeune femme de 26 ans, A. Diop, a été condamnée à trois mois de prison ferme par le tribunal d’instance de Thiès pour plusieurs faits de vol commis dans les quartiers de Thialy et de Diakhao. Elle était poursuivie pour avoir dérobé un téléphone portable et différentes sommes d’argent dans les domiciles de trois femmes, pour un préjudice financier total de 501 000 FCFA, sans compter la valeur de l'appareil.

​Selon les déclarations des parties civiles, la prévenue avait réussi à s'introduire dans leurs habitations en usant de subterfuges. Tantôt elle prétendait être envoyée par une connaissance, tantôt elle prétextait vouloir satisfaire un besoin naturel pour détourner leur attention.

​La première victime, S. Diakhaté, a expliqué que la jeune femme lui avait dérobé son téléphone portable ainsi que 25 000 FCFA qu'elle avait soigneusement glissés dans la coque de l'appareil.

​La deuxième victime, A. Kane, a déclaré que la prévenue avait emporté sa sacoche contenant 106 000 FCFA. Quant à D. Faye, elle venait de récupérer sa pension et avait déposé les 370 000 FCFA sur son lit. Profitant d'un moment d'inattention après s'être présentée chez elle sous un faux prétexte, A. Diop a subtilisé la sacoche contenant l'argent avant de disparaître.

​Dépendance au « souss » et récidive

​À la barre, la prévenue a reconnu les faits, tout en soutenant qu'elle n'avait pas agi intentionnellement. Une version qui contraste avec ses déclarations lors de l'enquête préliminaire : elle avait alors confié être dépendante d'une drogue appelée « souss » et expliqué que ses envies de consommation la poussaient à commettre des vols pour revendre les objets dérobés et se procurer sa dose.

​L'autre élément accablant dans son dossier est qu'A. Diop purgeait déjà une peine de trois mois de prison pour un précédent vol de téléphone portable.

​Face au tribunal, les trois victimes ont réclamé respectivement 122 500 FCFA pour S. Diakhaté (incluant la valeur du téléphone), 106 000 FCFA pour A. Kane et 370 000 FCFA pour D. Faye.

​Le procureur de la République a requis l'application de la loi. Au terme des débats, le tribunal a déclaré A. Diop coupable des faits qui lui sont reprochés. Elle a été condamnée à trois mois de prison ferme et devra rembourser intégralement aux trois parties civiles les montants réclamés, soit 598 500 FCFA au total.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - A. Diop, 26 ans, a été condamnée à trois mois de prison ferme par le tribunal d'instance de Thiès pour des vols commis à Thialy et Diakhao. - Elle s'introduisait chez ses victimes sous de faux prétextes pour dérober un téléphone et des sommes d'argent, pour un préjudice total de 501 000 FCFA hors valeur de l'appareil. - Elle a reconnu les faits et déclaré être dépendante du « souss », et purgeait déjà une peine de trois mois pour un précédent vol de téléphone.