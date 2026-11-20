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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Yeumbeul-Comico : 24 plaquettes de haschich en provenance de Paris interceptées par la SU de Guédiawaye

La sûreté urbaine (SU) du commissariat central de Guédiawaye a mis en échec, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2026, une livraison de drogue en provenance de Paris. Vingt-quatre plaquettes de haschich ont été saisies à Yeumbeul-Comico. Le destinataire présumé du colis a été interpellé selon des sources de Seneweb.

Tout est parti d'un renseignement faisant état d'un trafic de drogue entre la capitale française et le Sénégal. Exploitant l'information les éléments de la brigade de recherches de la SU du commissariat central de Guédiawaye ont dans la nuit du 18 au 19 novembre 2026 monté un dispositif de surveillance et de filature.

Un colis récupéré dans un conteneur de groupage

Ce dispositif a permis aux enquêteurs d'intercepter, à Yeumbeul-Comico, M. Ba, 37 ans coiffeur de profession domicilié dans cette localité. Il venait de réceptionner un colis d'un conteneur de groupage. Les policiers l'ont ensuite palpé et fouillé son sac pour y découvrir 24 plaquettes d'une drogue identifiée comme du haschich. Le suspect a ensuite été conduit au poste de police.

Interrogé, M. Ba a reconnu les faits. Il a soutenu avoir récupéré le colis auprès du groupage de conteneurs de Yeumbeul. Selon lui, la drogue lui avait été expédiée depuis la France par un certain O. Niang. Il a précisé que ce dernier assure la coordination depuis la Métropole pour le destinataire établi à Dakar et qu'il devait lui indiquer le lieu de la remise du colis.

À l'issue de sa garde à vue pour détention et trafic international de drogue, M. Ba a été déféré, ce vendredi, devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La sûreté urbaine de Guédiawaye a saisi 24 plaquettes de haschich à Yeumbeul-Comico dans la nuit du 18 au 19 novembre 2026. - Le destinataire présumé, M. Ba, 37 ans, coiffeur, a été interpellé après avoir récupéré le colis dans un conteneur de groupage. - Il a reconnu les faits et a été déféré vendredi devant le procureur Saliou Dicko pour détention et trafic international de drogue.