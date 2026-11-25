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Auteur: Senewebnews-RP

Yeumbeul : l’incroyable histoire du bébé retrouvé avec son cordon dans une épave de voiture

Une découverte bouleversante a été faite le 24 novembre au quartier Médina Yeumbeul 2A, près de la gare du TER. Un nouveau-né de sexe masculin a été retrouvé vivant à l’intérieur d’une épave de véhicule, aux environs de 11 h 15.

Libération rapporte que le nourrisson, encore relié à son cordon ombilical, était enveloppé dans un tissu wax multicolore et déposé à l’arrière d’un minicar blanc destiné au transport de marchandises.

D'après la même source, c’est un talibé, qui jouait à proximité des véhicules abandonnés, qui a donné l’alerte. Informé des faits, le commissariat de Yeumbeul Sud a dépêché des éléments sur les lieux pour effectuer les premiers constats. Apparemment bien portant, le bébé a été pris en charge par les sapeurs-pompiers, puis transporté à l’hôpital de Yeumbeul pour des examens médicaux. Une enquête a été ouverte.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un nouveau-né de sexe masculin a été retrouvé vivant le 24 novembre vers 11 h 15 dans une épave de véhicule à Médina Yeumbeul 2A, près de la gare du TER. - Le bébé, encore relié à son cordon ombilical et enveloppé dans un tissu wax multicolore, était déposé à l'arrière d'un minicar blanc destiné au transport de marchandises. - L'alerte a été donnée par un talibé ; le commissariat de Yeumbeul Sud a effectué les premiers constats et le bébé a été transporté à l'hôpital de Yeumbeul par les sapeurs-pompiers, une enquête ayant été ouverte.