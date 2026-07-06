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Yeumbeul : un jeune homme arrêté pour détention et utilisation de faux billets de banque

Auteur: Auteur Astou Sow Seneweb

il y a 2 jours 3387 Lectures 0 Commentaires | English
Yeumbeul : un jeune homme arrêté pour détention et utilisation de faux billets de banque

Yeumbeul : un jeune homme arrêté pour détention et utilisation de faux billets de banque

Le commissariat d’arrondissement de Yeumbeul a procédé à l’interpellation d’un individu pour détention et utilisation de faux billets de banque.

Le mis en cause, identifié sous les initiales P. Gomis, né en 2002 et domicilié au quartier Ascena de Yeumbeul, est accusé d’avoir écoulé plusieurs faux billets auprès d’un commerçant.

Selon les informations recueillies, les faits remontent au 30 juin 2026, aux environs de 11 heures. Ce jour-là, P. Gomis a passé une commande de deux pots de protéines d’une valeur de 60 000 FCFA auprès du vendeur Sada Keïta. Après avoir reçu les produits, il a remis au commerçant des billets d’un montant de 60 000 FCFA, qui se sont révélés être des faux.

Dans la foulée, il a également effectué une seconde commande portant sur un pot de créatine d’une valeur de 10 000 FCFA, réglée avec un autre billet qui s’est également avéré contrefait.

Interpellé par les policiers, P. Gomis a été soumis à une fouille au cours de laquelle un autre faux billet de 10 000 FCFA a été découvert dans sa poche.

Lors de son audition, le suspect a d’abord multiplié les explications avant de reconnaître avoir été en possession de ces billets. Il a déclaré les avoir obtenus après la vente de son téléphone portable.

Les sept billets saisis ont été transmis au Bureau de lutte contre la fraude documentaire pour expertise. Les résultats de la réquisition ont confirmé que les billets soumis à l’analyse n’étaient pas authentiques et qu’il s’agissait de coupures contrefaites.

À l’issue de l’enquête, P. Gomis a été placé en garde à vue pour détention et utilisation de faux billets de banque. Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a été informé de son arrestation.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Un jeune homme identifié sous les initiales P. Gomis, né en 2002, a été arrêté à Yeumbeul pour détention et utilisation de faux billets de banque. - Il a écoulé des faux billets auprès d’un commerçant le 30 juin 2026, pour des achats de protéines et de créatine totalisant 70 000 FCFA. - Sept faux billets ont été saisis et leur contrefaçon confirmée par expertise ; le suspect a été placé en garde à vue.
Auteur: Auteur Astou Sow Seneweb
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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