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Auteur: Doudou DIOP

Zac Mbao : La pension de retraite du défunt père envoie deux frères en prison

Une violente altercation entre deux frères germains secoue la cité Sagef 2 de Zac Mbao. Selon les informations de Seneweb, les faits remontent au samedi 14 novembre 2026. Ce jour-là, une dispute a éclaté entre K. Diaby et leur mère, S. Diombaty. Le jeune homme lui reprochait la gestion des revenus locatifs d’une partie de la maison familiale ainsi que la pension de retraite de leur défunt père.

D’après la déposition de leur mère au commissariat de Zac Mbao, K. Diaby lui réclame régulièrement de l’argent et l'injurie lorsqu’elle refuse de satisfaire ses demandes. Le jour des faits, son grand frère, S. Diaby, est intervenu pour le calmer. Mais la situation a dégénéré en bagarre.

Dans sa plainte, S. Diaby, âgé de 29 ans, accuse son cadet de l’avoir roué de coups de poing, notamment à la bouche. Il a produit un certificat médical faisant état d’une incapacité temporaire de travail de 10 jours. De son côté, K. Diaby accuse son grand frère de lui avoir aspergé du gaz asphyxiant dans les yeux. Il reconnaît avoir riposté par des coups de poing et a également présenté un certificat médical mentionnant une incapacité de travail de 7 jours.

Lors de son audition, K. Diaby a par ailleurs rejeté les accusations de violences, d’injures, de menaces et de harcèlement formulées par sa mère. Il soutient que cette dernière et son grand frère cherchent à l’écarter de la maison familiale, sur fond de désaccords liés à la gestion des biens et des revenus laissés par leur défunt père.

Une confrontation a été organisée entre les différentes parties, mais chacune a campé sur ses déclarations.

Au terme de l’enquête, les deux frères ont été déférés au parquet de Pikine-Guédiawaye puis placés sous mandat de dépôt. Ils devront s’expliquer ce lundi devant le tribunal des flagrants délits.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Une dispute a éclaté le samedi 14 novembre 2026 à Zac Mbao entre K. Diaby et leur mère au sujet de la gestion des revenus locatifs et de la pension de retraite du défunt père. - S. Diaby, 29 ans, accuse son cadet de l'avoir roué de coups (10 jours d'incapacité), tandis que K. Diaby accuse son frère de lui avoir aspergé du gaz asphyxiant dans les yeux (7 jours d'incapacité). - Les deux frères ont été déférés au parquet de Pikine-Guédiawaye, placés sous mandat de dépôt et devront s'expliquer lundi devant le tribunal des flagrants délits.