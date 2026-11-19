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Auteur: Mor Mbaye Cissé

Ziguinchor : après l'Open-Press du lutteur Balla Gaye 2, onze présumés agresseurs arrêtés, un militaire parmi les victimes

Des groupes de jeunes ont profité de la dislocation de la manifestation pour agresser des passants sur le boulevard 54 mètres. Parmi les victimes figurent un conducteur de moto-taxi et un militaire. Les onze présumés agresseurs sont tous en garde à vue.

L'Open-Press du lutteur Balla Gaye 2 s'est tenu le 17 novembre 2026 au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. À la dislocation, des groupes de jeunes ont multiplié les agressions sur le boulevard 54 mètres. Alerté, le poste de police de Yamatogne a organisé une opération « coup de poing », qui a permis une première série d'interpellations.

Les premiers présumés agresseurs interpellés

Trois jeunes ont d'abord été arrêtés : M. Sow, 19 ans, mécanicien domicilié au Kandé, pour vol en réunion commis la nuit avec violence et usage d'un moyen de transport, une moto ; D. Bathia, 18 ans, né à Ziguinchor, élève domicilié au quartier Lindiane ; et M. Ndiaye, 17 ans, né à Médina, mécanicien domicilié aux HLM.

Le récit du conducteur de moto

La victime, B. Diallo, a expliqué que, vers 21 heures, un individu l'a abordé pour se faire conduire au quartier Kénia, moyennant 2 000 FCFA. Arrivé à destination, le client lui a demandé de s'arrêter dans la pénombre, puis de garer sa moto sous un manguier. Deux autres individus ont alors surgi et lui ont aspergé le visage de piment avant de s'emparer de sa moto « Jakarta ». Pris de peur, B. Diallo a crié au voleur. Des passants sont venus à son secours et ont réussi à interpeller M. Sow, tandis que ses complices prenaient la fuite.

Deux complices présumés cités et la saisie de machettes

Une fois interpellé, M. Sow a cité B. Diop et S. M. Sagna comme ses associés. Vers 6 heures du matin, les enquêteurs les ont arrêtés dans leur chambre, au quartier Kandé, portant à cinq le nombre de présumés agresseurs interpellés. Ils y ont saisi deux machettes, qui auraient vraisemblablement servi à commettre leurs forfaits.

Une seconde plainte, dont celle d'un militaire

Le même jour, M. Diop, militaire en service à la zone militaire n° 5 de Ziguinchor, et B. Sané ont déclaré que D. Bathia et sa bande s'en étaient pris à eux alors qu'ils revenaient de l'Open-Press. Selon leurs déclarations, les malfaiteurs ont violemment arraché à B. Sané huit chaînes en argent qu'il portait, ainsi qu'un téléphone portable.

Le démantèlement d'un second réseau

Interpellé à son tour dans cette affaire, D. Bathia a reconnu les faits. Il a déclaré avoir agi avec D. Mballo, M. Faye, I. Sambou, D. Ndiaye, M. Top et B. Touré. La brigade de recherches a alors été chargée de poursuivre les opérations, ce qui a permis de démanteler un second réseau et d'interpeller six autres présumés agresseurs :

M. Faye, 15 ans, se disant mécanicien, domicilié à Boucotte ; D. Mballo, 23 ans, né à Dakar, menuisier domicilié au quartier Kandialang ; I. Sambou, 15 ans, né en Gambie, mécanicien domicilié à Kadior ; D. Ndiaye, 16 ans, né à Ziguinchor, se disant élève et domicilié au quartier Château d'eau ; M. Top, 15 ans, né à Tamba, élève ; et B. Touré, 16 ans, né à Ziguinchor, élève domicilié au quartier Lindiane.

Garde à vue et enquête

Au total, onze présumés agresseurs ont été interpellés dans cette affaire, et tous sont placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec violence commis la nuit avec invasion d'arme blanche. Le parquet a été informé et une enquête est ouverte.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Onze présumés agresseurs ont été arrêtés après des agressions survenues à la dislocation de l'Open-Press de Balla Gaye 2 à Ziguinchor. - Un conducteur de moto-taxi et un militaire figurent parmi les victimes. - Tous les présumés agresseurs sont placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec violence.