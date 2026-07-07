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Auteur: Max Euclide KANFANY

il y a 1 jour

Ziguinchor : l’armée trace la voie aux femmes de militaires vers l’autonomisation

À Ziguinchor, l’armée et la Fédération des Groupements et Associations de la Famille Militaire du Sénégal (FEGAFFAMIS) ont lancé un Programme économique 2026 qui place les femmes des militaires au cœur de la dynamique de développement. Formations spécialisées, financements directs et création d’une caisse de crédit : autant d’initiatives qui traduisent une volonté claire d’ouvrir la voie vers l’autonomie financière et la souveraineté alimentaire.

« Nous avons voulu initier un programme économique qui nous permet d’accéder à l’autonomisation économique des femmes », a expliqué la présidente nationale, Bintou Diallo Sidibé. « Et ceci à travers trois axes d’intervention : la capacitation, le financement et l’autonomie financière. »

Capacitation et financement des projets

Les bureaux fédéraux de Bignona et de Ziguinchor ont bénéficié de formations ciblées. À Bignona, 24 femmes ont été formées en entrepreneuriat avicole du 22 au 26 juin 2026. À Ziguinchor, 25 femmes ont suivi une formation en bonnes pratiques agroécologiques du 23 au 27 juin.

« Il vaut mieux, pour ne pas recommencer, les accompagner par les outils qui leur manquent », souligne Mme Sidibé. « À Bignona, par exemple, la conduite de bande de poussins et les vaccins nécessaires étaient des compléments indispensables. À Ziguinchor, nous avons ciblé les techniques de maraîchage pour promouvoir une agriculture saine et durable. »

En parallèle, une enveloppe de plus d’un million de francs CFA a été octroyée aux femmes maraîchères de Ziguinchor pour renforcer leurs activités. « Ceci nous a valu aujourd’hui de leur accorder une enveloppe de financement afin qu’elles puissent entreprendre », a précisé la présidente.

Vers une autonomie financière durable

Le troisième axe du programme prévoit la création, dès juillet 2026, d’une caisse nationale de crédit sur fonds propres. Cette initiative vise à réduire la dépendance des femmes militaires aux institutions financières classiques et à bâtir une autonomie économique solide.« Les femmes sont toujours à la quête de financement à travers d’autres institutions financières. Mais pourquoi ne pas le créer en interne ? » interroge Mme Sidibé. « Cela va être une première marche vers notre autonomisation. »

Au-delà de l’économie, FEGAFFAMIS demeure un outil de cohésion sociale. Les veuves bénéficient d’un accompagnement lors des fêtes religieuses et d’un soutien renforcé, tandis que les familles en activité ou à la retraite profitent de programmes sociaux comme l’octroi de billets pour le pèlerinage à la Mecque.

« Le social reste le ciment qui doit nous souder », rappelle la présidente. « Il est vrai qu’on doit s’ouvrir à l’extérieur, mais en interne d’abord, il nous faut une cohésion sociale. »

Avec ce Programme économique 2026, les femmes de militaires de Ziguinchor franchissent une étape décisive vers l’autonomisation. Entre formations pratiques, financements directs et création d’une caisse de crédit, FEGAFFAMIS illustre la capacité des familles militaires à conjuguer solidarité sociale et développement économique durable.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'armée et la FEGAFFAMIS ont lancé un Programme économique 2026 à Ziguinchor pour l'autonomisation des femmes de militaires, avec formations, financements et création d'une caisse de crédit. - 24 femmes ont été formées en entrepreneuriat avicole à Bignona et 25 en agroécologie à Ziguinchor, avec une enveloppe de plus d'un million de francs CFA pour les maraîchères. - Une caisse nationale de crédit sur fonds propres sera créée dès juillet 2026 pour réduire la dépendance aux institutions financières classiques.