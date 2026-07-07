News Feed
Calendar icon
Wednesday 08 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
societe

Ziguinchor : l’armée trace la voie aux femmes de militaires vers l’autonomisation

Auteur: Max Euclide KANFANY

il y a 1 jour 1758 Lectures 1 Commentaires | English
Ziguinchor : l’armée trace la voie aux femmes de militaires vers l’autonomisation

Ziguinchor : l’armée trace la voie aux femmes de militaires vers l’autonomisation

À Ziguinchor, l’armée et la Fédération des Groupements et Associations de la Famille Militaire du Sénégal (FEGAFFAMIS) ont lancé un Programme économique 2026 qui place les femmes des militaires au cœur de la dynamique de développement. Formations spécialisées, financements directs et création d’une caisse de crédit : autant d’initiatives qui traduisent une volonté claire d’ouvrir la voie vers l’autonomie financière et la souveraineté alimentaire.

« Nous avons voulu initier un programme économique qui nous permet d’accéder à l’autonomisation économique des femmes », a expliqué la présidente nationale, Bintou Diallo Sidibé. « Et ceci à travers trois axes d’intervention : la capacitation, le financement et l’autonomie financière. »

Capacitation et financement des projets

Les bureaux fédéraux de Bignona et de Ziguinchor ont bénéficié de formations ciblées. À Bignona, 24 femmes ont été formées en entrepreneuriat avicole du 22 au 26 juin 2026. À Ziguinchor, 25 femmes ont suivi une formation en bonnes pratiques agroécologiques du 23 au 27 juin.

« Il vaut mieux, pour ne pas recommencer, les accompagner par les outils qui leur manquent », souligne Mme Sidibé. « À Bignona, par exemple, la conduite de bande de poussins et les vaccins nécessaires étaient des compléments indispensables. À Ziguinchor, nous avons ciblé les techniques de maraîchage pour promouvoir une agriculture saine et durable. »

En parallèle, une enveloppe de plus d’un million de francs CFA a été octroyée aux femmes maraîchères de Ziguinchor pour renforcer leurs activités. « Ceci nous a valu aujourd’hui de leur accorder une enveloppe de financement afin qu’elles puissent entreprendre », a précisé la présidente.

Vers une autonomie financière durable

Le troisième axe du programme prévoit la création, dès juillet 2026, d’une caisse nationale de crédit sur fonds propres. Cette initiative vise à réduire la dépendance des femmes militaires aux institutions financières classiques et à bâtir une autonomie économique solide.« Les femmes sont toujours à la quête de financement à travers d’autres institutions financières. Mais pourquoi ne pas le créer en interne ? » interroge Mme Sidibé. « Cela va être une première marche vers notre autonomisation. »

Au-delà de l’économie, FEGAFFAMIS demeure un outil de cohésion sociale. Les veuves bénéficient d’un accompagnement lors des fêtes religieuses et d’un soutien renforcé, tandis que les familles en activité ou à la retraite profitent de programmes sociaux comme l’octroi de billets pour le pèlerinage à la Mecque.

« Le social reste le ciment qui doit nous souder », rappelle la présidente. « Il est vrai qu’on doit s’ouvrir à l’extérieur, mais en interne d’abord, il nous faut une cohésion sociale. »

Avec ce Programme économique 2026, les femmes de militaires de Ziguinchor franchissent une étape décisive vers l’autonomisation. Entre formations pratiques, financements directs et création d’une caisse de crédit, FEGAFFAMIS illustre la capacité des familles militaires à conjuguer solidarité sociale et développement économique durable.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'armée et la FEGAFFAMIS ont lancé un Programme économique 2026 à Ziguinchor pour l'autonomisation des femmes de militaires, avec formations, financements et création d'une caisse de crédit. - 24 femmes ont été formées en entrepreneuriat avicole à Bignona et 25 en agroécologie à Ziguinchor, avec une enveloppe de plus d'un million de francs CFA pour les maraîchères. - Une caisse nationale de crédit sur fonds propres sera créée dès juillet 2026 pour réduire la dépendance aux institutions financières classiques.
Auteur: Max Euclide KANFANY
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
Tags

Articles connexes

Commentaires (1)

Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer
  • image
    Ewer il y a 1 jour
    Et les femmes goor goor lou il faut faire attention a cela il ya un pays non democratique qui fait ces pratiques dans la sous region

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Révision Constitutionnelle : Le Chef De L'État Saisit Les 7 Sages Pour Faire Annuler Le Vote De L'assemblée Nationale
    Politique il y a 20 heures
  2. Post image
    2
    Plainte D’un Ancien Lion : Amara Traoré Arrêté
    Justice il y a 5 heures
  3. Post image
    3
    Révision Constitutionnelle : La Riposte De Pastef Suite Au Recours De Diomaye Faye
    Politique il y a 11 heures
  4. Post image
    4
    Pape Guèye Sort Encore Du Silence : « Chaque Décision Que J’ai Pu Prendre Récemment… »
    Sport il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Vente De Cartes De Membre De Pastef Interrompue Par Les Forces De L’ordre à Fann-point E : Le Clpc Crie à « L’entrave »
    Politique il y a 23 heures
  6. Post image
    6
    Mondial 2026 : Hossam Hassan Crie Au Scandale Après Égypte-argentine
    Sport il y a 16 heures
  7. Post image
    7
    Assemblée Nationale : Les Suppléants De Ousmane Sonko Et Amadou Bâ Repartent Avec De Gros Avantages
    Politique il y a 3 heures
  8. Post image
    8
    Boycott : Pape Guèye Dans Le Collimateur De La Fsf
    Sport il y a 6 heures
  9. Post image
    9
    Révision Constitutionnelle : Pourquoi Le Vote De L’assemblée Nationale Pourrait être Annulé
    Justice il y a 2 heures
  10. Post image
    10
    Scandale à Rufisque : Un Professeur De Maths Embrasse Une élève De 15 Ans En Pleine Salle De Classe
    Societe il y a 13 heures

NÉCROLOGIE

RAMATOULAYE FALL
Avis de Souvenir(s)RAMATOULAYE FALLDate de Deces: 25 juin, 2006🤲 5 prières · 💬 8 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances