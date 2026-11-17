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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

À Ziguinchor, Balla Gaye 2 sort ses griffes avant le choc contre Ada Fass

Balla Gaye 2 est-il redevenu le lutteur puissant, explosif et redoutable qui faisait trembler ses adversaires ? En tout cas, l'ancien roi des arènes a envoyé des signaux rassurants à ses supporters lors de son Open press organisé ce mardi au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor.

De retour au bercail pour les besoins de cette séance médiatique, le Lion de Guédiawaye s'est montré particulièrement en jambes, dynamique et plein de vivacité. Mais au-delà de sa démonstration physique, Balla Gaye 2 a surtout affiché son attachement à ses racines et à la culture diola. Tenue traditionnelle, danse avec rotation et ambiance culturelle, tout était réuni pour marquer son retour sur ses terres.

Une manière pour le fils de Guédiawaye de renouer avec ses valeurs culturelles, tout en envoyant un message à son prochain adversaire. À travers cette démonstration, Balla Gaye 2 entend montrer qu'il est prêt, aussi bien sur le plan physique que mystique, à affronter Ada Fass. Une prestation qui a visiblement rassuré ses supporters, désormais confiants après avoir découvert leur champion dans une forme affichée.

En face, Ada Fass n'a pas été en reste. Lors de son Open press organisé lundi à Dakar, le jeune lutteur a également exhibé sa condition physique et affiché une grande confiance. Ses supporters se disent eux aussi satisfaits de sa préparation et attendent avec impatience son duel contre l'ancien roi des arènes.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Balla Gaye 2 a organisé un Open press ce mardi au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. - Il s'est montré dynamique et en jambes, arborant une tenue traditionnelle diola et dansant lors de cette séance. - Ada Fass a tenu son Open press lundi à Dakar, affichant sa condition physique et sa confiance avant leur duel.