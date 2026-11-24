Sport

Auteur: Youssouf SANE

Accusations contre Abdoulaye Fall : L'annonce formelle d'un avocat de la Fédération

Le Sénégal a finalement été confirmé vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN) par le Tribunal arbitral du Sport (TAS). Mais le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, n’entend visiblement pas laisser sans suite les accusations portées contre lui ces dernières heures. Me Patrick Kabou, l’un des avocats de la Fédération, a annoncé des actions judiciaires.

« En marge de cette belle victoire judiciaire, des propos diffamatoires ont été tenus et relayés par certains sur un irréel échange téléphonique entre notre client, le président de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur Abdoulaye FALL, et un juge-arbitre au Tribunal arbitral du sport. Mon cabinet vient de recevoir mandat pour "aider" ces derniers à apporter les preuves de leurs affirmations devant les juridictions compétentes », a-t-il annoncé sur ses plateformes numériques.

Pour rappel, ce mardi, plusieurs sites d’information ont rapporté que Abdoulaye Fall aurait eu un échange téléphonique avec Ulrich Haas, l’un des trois arbitres désignés par le TAS pour statuer sur le litige opposant le Sénégal au Maroc.

Le journaliste sportif Romain Molina a même affirmé qu’« il y a bien eu une conversation de plusieurs minutes ce dimanche entre Abdoulaye Fall, le président de la Fédération sénégalaise de football, et Ulrich Haas, l'un des trois juges-arbitres du TAS ».

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Me Patrick Kabou, avocat de la Fédération sénégalaise de football, annonce que son cabinet a reçu mandat pour agir contre des propos diffamatoires visant Abdoulaye Fall. - Les propos en question portent sur un « irréel échange téléphonique » entre Abdoulaye Fall et un juge-arbitre du TAS. - Le journaliste sportif Romain Molina a affirmé qu'une conversation de plusieurs minutes a eu lieu ce dimanche entre Abdoulaye Fall et Ulrich Haas, l'un des trois juges-arbitres du TAS.