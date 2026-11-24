Sport

Auteur: Mouhamed CAMARA

Accusations du Maroc devant le Tribunal arbitral du sport : Le Sénégal dément

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a nié en bloc les accusations du Maroc, qui a alerté le Tribunal arbitral du sport d'un supposé appel téléphonique entre Abdoulaye Fall, président de la FSF, et un juge de l'instance basée à Lausanne

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Selon le journaliste Malang Sané de Sport News Africa ainsi que RMC Sport, la FSF a démenti l'existence d'un appel téléphonique entre le patron du football sénégalais et le juge allemand du TAS. « Le président Abdoulaye Fall ne connaît même pas les juges impliqués dans ce dossier, car il n'était pas présent le jour de l'audience », a déclaré le Secrétaire général de la FSF, Abdoulaye Seydou Sow, cité par Malang Sané.

Pour rappel, le Tribunal arbitral du sport doit rendre son verdict ce mardi sur la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, remportée sur le terrain par les Lions (1-0), puis attribuée aux Marocains sur tapis vert par la CAF.

— 𝗦𝗮𝗻𝗲 𝗠𝗮𝗹𝗮𝗻𝗴 🇸🇳🇸🇳🇬🇲🇬🇲 (@sane932)