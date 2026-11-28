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Auteur: Babacar SENE

Ada Fass : dompter le « Lion » pour s’offrir le Roi Sa Thiès

​C’est l’une des affiches phares de la saison dans l’arène sénégalaise. Opposé à l’ancien Roi des arènes, Balla Gaye 2, le jeune prodige de Fass Benno, Ada Fass, joue bien plus qu’un simple combat de prestige. Relancé par sa victoire éclatante face à Eumeu Sène, le lutteur fassois ambitionne de faire tomber le Lion de Guédiawaye pour s’ouvrir la voie royale vers un choc contre le détenteur de la couronne, Sa Thiès.

​C’est l’une des affiches les plus attendues de la saison, une confrontation qui fera sans doute vibrer l’arène sénégalaise. Le duel entre Ada Fass et Balla Gaye 2 cristallise toutes les attentions des amateurs de lutte avec frappe. Dans ce choc des générations opposant jeunesse et expérience, le lutteur de Fass Benno entend frapper un grand coup pour se rapprocher de son rêve : défier Sa Thiès, actuel Roi des arènes.

​Adama Coréra, alias Ada Fass, ne manque ni d’ambition ni de confiance à l’approche de ce rendez-vous. Face à Balla Gaye 2, le jeune lutteur affiche clairement ses intentions. « Je suis plus jeune, je suis plus fort que lui », a-t-il lancé, déterminé à prendre le dessus sur le Lion de Guédiawaye.

​En pleine progression, Ada Fass s’apprête à disputer l’un des combats les plus décisifs de sa carrière. Après avoir essuyé deux revers face à Zarco et Lac de Guiers 2, le pensionnaire de Fass Benno a relancé sa dynamique en signant une victoire remarquée contre Eumeu Sène. Un succès de prestige face à un adversaire qui a battu Balla Gaye 2 à deux reprises, de quoi nourrir davantage ses ambitions.

​Le jeune lutteur rêve de ramener la couronne royale dans son quartier. Mais pour espérer défier Sa Thiès, il devra d’abord franchir un obstacle de taille : Balla Gaye 2, ancien Roi des arènes et figure incontournable de la lutte sénégalaise.

​Face à un adversaire reconnu pour sa puissance, sa technique et son vécu, Ada Fass devra sortir le grand jeu. Balla Gaye 2, considéré comme l’un des lutteurs les plus marquants de l’histoire de l’arène, n’entend pas céder facilement. Le Lion de Guédiawaye voudra à tout prix éviter un nouveau revers face à un jeune prétendant au trône.

​Toutefois, les dernières sorties de Balla Gaye 2 face à des lutteurs de la nouvelle génération, notamment Boy Niang 2 et Siteu, peuvent nourrir l’espoir du jeune Fassois. Ada Fass dispose d’arguments solides à faire valoir, mais il lui faudra les concrétiser dans l'enceinte pour s’imposer.

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​Pour Ada Fass, cette affiche dépasse le simple enjeu du prestige. Une victoire contre l’ancien Roi des arènes lui ouvrirait les portes du cercle restreint des grands ténors et le rapprocherait inexorablement de son rêve de disputer un combat royal contre Sa Thiès. Balla Gaye 2 est prévenu : Ada Fass veut rugir plus fort pour conquérir sa place au sommet. Malgré l’expérience et la science du combat du Lion de Guédiawaye, le jeune champion de Fass, porté par sa fraîcheur physique, croit détenir les clés pour remporter ce duel au sommet.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ada Fass affronte Balla Gaye 2, ancien Roi des arènes, dans l'une des affiches phares de la saison. - Ada Fass vise une victoire pour se rapprocher d'un combat contre Sa Thiès, actuel Roi des arènes. - Ada Fass a relancé sa dynamique par une victoire contre Eumeu Sène, après deux revers face à Zarco et Lac de Guiers 2.