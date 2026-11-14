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Affaire Sénégal - Maroc : L'aveu de Mehdi Benatia

Auteur: Mouhamed CAMARA

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Affaire Sénégal - Maroc : L'aveu de Mehdi Benatia

Affaire Sénégal - Maroc : L'aveu de Mehdi Benatia

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Ancien défenseur marocain devenu dirigeant puis consultant, Mehdi Benatia a évoqué la finale de la CAN 2025, remportée sur le terrain par le Sénégal puis décernée au Maroc sur tapis vert, avant que le Tribunal arbitral du sport (TAS) ne soit saisi.

​« C'est triste, surtout pour le football marocain. Qui a gagné, qui n'a pas gagné ? T’as l’impression qu’il n'y a qu’en Afrique que tu vois ça. Tout était tellement bien organisé, les stades sont tellement top pour qu’à la fin, ça se termine comme ça. C’est dommage. Ça, c’est ma frustration la plus grande », dit-il dans l'émission « Menu Latour », sur la chaîne française Canal+.

​Ancien défenseur de la Juventus de Turin ou encore du Bayern Munich, Benatia a poussé sa réflexion plus loin. S'il critique les délégués et l'arbitre Jean-Jacques Ndala, il pense que les Marocains ont fait l'erreur de revenir sur le terrain. « Si tu reprends les textes de loi, (…) si t’as plus de tant de joueurs qui sortent du terrain, etc., c'est l'abandon. Donc la faute, c’est aux délégués, aux arbitres du match à ce moment-là (…). Quand tu décides de revenir et que tu finis le match, tu as accepté ce qui s’est passé. (…) Donc c'est pour ça que la vérité, je ne sais pas qui va décider d'ailleurs, et c'est un beau boulot de mer, ça. Elle n'aura jamais la même saveur. C’est pas le même goût, c’est pas pareil », ajoute l'ancien footballeur.

​D'ici quelques jours, Benatia et tous les amateurs de foot seront fixés sur ce match qui dure depuis plus d'un an, puisque le Tribunal arbitral du sport a annoncé, dans une note, qu'il rendra son verdict en cette fin de mois.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Mehdi Benatia a évoqué la finale de la CAN 2025, remportée sur le terrain par le Sénégal puis décernée au Maroc sur tapis vert, avant la saisine du TAS. - Il critique les délégués et l'arbitre Jean-Jacques Ndala, et estime que les Marocains ont fait l'erreur de revenir sur le terrain. - Le Tribunal arbitral du sport a annoncé qu'il rendra son verdict en cette fin de mois.
Auteur: Mouhamed CAMARA
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Commentaires (9)

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    Karim-USA ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Les Marocains savent qu’ils sont dans l'abus. Non seulement ils ont accepté de revenir sur le terrain mais avec un gros avantage à la clé, un penalty, qu’il n’arrive pas à marquer. Ensuite le match est poursuivi pour encore 30 minutes de prolongation pendant lesquelles ils n’arrivent toujours pas à nous battre, ce qui veut clairement dire qu’ils n’était pas la meilleure équipe ce jour là. Mais malgré cela, ils veulent quand-même qu’on leur donne le trophée sur seul prétexte que nous avons contesté certaines décisions de l'arbitre. Pour moi, le pays le plus pauvre sera déclaré perdant et malheureusement ce sera le Sénégal. C’est nous aussi qui avons accepté d’avoir un pays pauvre depuis les indépendances, un pays de trahisons, tapalé, complot et esclavage vis à vis de la France et c’est pas un comportement de champion ça.
  • avatar
    Pour les serviettes il y a 1 jour
    Concernant les serviettes nous les attendons de pieds fermes.
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    Falla il y a 1 jour
    C'est l'espoir qu'ils avaient que le penalty allait être marqué oar Diaz,qu'ils ont tout fait pour que la partie continue. Ils ont même supplié les Sénégalais de revenir sur ke terrain...!
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    Épi c 2 il y a 1 jour
    La victoire, c'est sur le terrain ! Et pi c'est tout !
  • avatar
    Falla il y a 1 jour
    Au moins un Marocain honnête.C'est vrai qui si à ce moment du match,le Maroc menait au score,ils n'auraient pas continué la partie.
  • avatar
    Daba il y a 1 jour
    Chers amis, soyez bons perdants. Vous avez une bonne équipe qui peut vous prévaloir tant de joies à l’avenir. Mais le chauvinisme et l’orgueil mal placé vous défigurent et vous rendent moches
  • avatar
    Eheem il y a 1 jour
    Eheem.. "ce match qui dure depuis plus d'un an"?
  • avatar
    Défenseur il y a 1 jour
    Un homme digne et modeste quand même. C'est bien de dire la vérité malgré que tu sois marocains.

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