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Auteur: Mouhamed CAMARA

Affaire Sénégal - Maroc : L'aveu de Mehdi Benatia

Ancien défenseur marocain devenu dirigeant puis consultant, Mehdi Benatia a évoqué la finale de la CAN 2025, remportée sur le terrain par le Sénégal puis décernée au Maroc sur tapis vert, avant que le Tribunal arbitral du sport (TAS) ne soit saisi.

​« C'est triste, surtout pour le football marocain. Qui a gagné, qui n'a pas gagné ? T’as l’impression qu’il n'y a qu’en Afrique que tu vois ça. Tout était tellement bien organisé, les stades sont tellement top pour qu’à la fin, ça se termine comme ça. C’est dommage. Ça, c’est ma frustration la plus grande », dit-il dans l'émission « Menu Latour », sur la chaîne française Canal+.

​Ancien défenseur de la Juventus de Turin ou encore du Bayern Munich, Benatia a poussé sa réflexion plus loin. S'il critique les délégués et l'arbitre Jean-Jacques Ndala, il pense que les Marocains ont fait l'erreur de revenir sur le terrain. « Si tu reprends les textes de loi, (…) si t’as plus de tant de joueurs qui sortent du terrain, etc., c'est l'abandon. Donc la faute, c’est aux délégués, aux arbitres du match à ce moment-là (…). Quand tu décides de revenir et que tu finis le match, tu as accepté ce qui s’est passé. (…) Donc c'est pour ça que la vérité, je ne sais pas qui va décider d'ailleurs, et c'est un beau boulot de mer, ça. Elle n'aura jamais la même saveur. C’est pas le même goût, c’est pas pareil », ajoute l'ancien footballeur.

​D'ici quelques jours, Benatia et tous les amateurs de foot seront fixés sur ce match qui dure depuis plus d'un an, puisque le Tribunal arbitral du sport a annoncé, dans une note, qu'il rendra son verdict en cette fin de mois.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Mehdi Benatia a évoqué la finale de la CAN 2025, remportée sur le terrain par le Sénégal puis décernée au Maroc sur tapis vert, avant la saisine du TAS. - Il critique les délégués et l'arbitre Jean-Jacques Ndala, et estime que les Marocains ont fait l'erreur de revenir sur le terrain. - Le Tribunal arbitral du sport a annoncé qu'il rendra son verdict en cette fin de mois.