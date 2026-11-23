Affaire Sénégal - Maroc : Le journal espagnol Marca annonce "le verdict" et crée la polémique
Le Tribunal arbitral arbitral du sport (TAS) a annoncé, dans un communiqué, qu'il rendra sa décision sur la finale de la CAN 2025 ce mardi. Quelques heures avant le délibéré tant attendu, Marca a fait une annonce qui fait déjà beaucoup parler.
Le média espagnol basé à Madrid a en effet annoncé que le Tribunal arbitral du sport tranchera en faveur du Maroc et confirmera le jury disciplinaire de la CAF.. "Le TAS confirme le Maroc comme champion d'Afrique 2025", titre le journal. Un titre déjà largement repris sur les réseaux sociaux pour spoiler la décision attendue demain.
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Mais, dans l'article, Marca dit quasiment tout le contraire de son titre. Dès le début du texte, le média espagnol prend des pincettes et annonce que source n'est autre que... la fédération marocaine de football. La page X du média a ensuite été inondée de messages. A tel point que sur l'article, le titre a été changé pour mieux refléter la réalité. "Confiance totale au Maroc : Le TAS confirmera demain le Maroc champion d'Afrique", lit-on désormais.
A noter que dans son communiqué publié ce lundi, le Tribunal arbitral du sport a prévenu que seules les informations publiées sur ses canaux faisaient foi.
Commentaires (18)
C’est bien fait pour notre gueule !
Le Sénégalais pense que tout est une affaire de muscles et de foula. Nous n’utilisons jamais notre cerveau ! La quasi-totalité de la population était d’accord avec Pape Thiaw. Aujourd’hui, c’est tout un peuple qui en paie les conséquences : nous avons perdu la Coupe, nos supporters ont été emprisonnés et l’image de notre pays a été écornée.
Malheureusement, au lieu de tirer les leçons de nos erreurs, nous allons, comme toujours, accuser les autres. Ce sera sûrement la faute de la CAF, du TAS, de la Fédération ou de je ne sais qui d’autre…
Mais jamais ce ne sera notre faute ! Et, de manière inéluctable, nous finirons par reproduire les mêmes bêtises.
Je pense sérieusement que, si le TAS donne la victoire au Maroc, le ministre de l’Éducation devrait démissionner. Car ériger Pape Thiaw en modèle pour nos élèves est l’une des pires décisions qu’un responsable chargé de l’éducation de nos enfants puisse prendre.
Un pays qui refuse de reconnaître ses erreurs se condamne à les répéter indéfiniment.
Quand à la fédération sénégalaise de football, elle dirigée par le président le plus nul de son histoire.
Les jeunes ont raison de se barrer..
On a gagné sur le terrain, feté et savourez.
Le reste ils peuvent le prendre.
C'est juste des mauvais perdants.
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