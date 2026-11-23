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Auteur: Mouhamed CAMARA

Affaire Sénégal - Maroc : Le journal espagnol Marca annonce "le verdict" et crée la polémique

Le Tribunal arbitral arbitral du sport (TAS) a annoncé, dans un communiqué, qu'il rendra sa décision sur la finale de la CAN 2025 ce mardi. Quelques heures avant le délibéré tant attendu, Marca a fait une annonce qui fait déjà beaucoup parler.

Le média espagnol basé à Madrid a en effet annoncé que le Tribunal arbitral du sport tranchera en faveur du Maroc et confirmera le jury disciplinaire de la CAF.. "Le TAS confirme le Maroc comme champion d'Afrique 2025", titre le journal. Un titre déjà largement repris sur les réseaux sociaux pour spoiler la décision attendue demain.

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Mais, dans l'article, Marca dit quasiment tout le contraire de son titre. Dès le début du texte, le média espagnol prend des pincettes et annonce que source n'est autre que... la fédération marocaine de football. La page X du média a ensuite été inondée de messages. A tel point que sur l'article, le titre a été changé pour mieux refléter la réalité. "Confiance totale au Maroc : Le TAS confirmera demain le Maroc champion d'Afrique", lit-on désormais.

A noter que dans son communiqué publié ce lundi, le Tribunal arbitral du sport a prévenu que seules les informations publiées sur ses canaux faisaient foi.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le TAS rendra sa décision sur la finale de la CAN 2025 ce mardi. - Marca a titré que le TAS confirmera le Maroc champion d'Afrique 2025, une annonce largement reprise sur les réseaux sociaux. - Dans l'article, Marca s'appuie sur la fédération marocaine de football et a ensuite modifié son titre.