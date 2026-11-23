Sport

Auteur: Mouhamed CAMARA

Affaire Sénégal - Maroc : Le TAS va rendre son verdict ce mardi 24 novembre

On connaîtra l'identité du champion d'Afrique 2025 ce mardi 24 novembre 2025. Le Tribunal arbitral du sport, dans un communiqué, a annoncé qu'il rendra sa décision sur le litige concernant les Lions de la Téranga et ceux de l'Atlas.

"Les parties ont été informées aujourd'hui que la décision du TAS sera rendue mardi 24 novembre 2026 dans le courant de l'après-midi (...) Le TAS interrompt toute communication avec les médias concernant cette décision jusqu'à son annonce officielle", lit-on sur le communiqué de l'instance basée en Suisse.

Le verdict du TAS devrait être l'épilogue d'un long et commenté dossier, débuté quelques jours après la finale de la CAN 2025 remportée à Rabat par le Sénégal (1-0). Après le match, le Maroc a contesté cette victoire sénégalaise et obtenu gain de cause auprès de la CAF, reprochant aux Lions de la Téranga d'avoir momentanément quitté la pelouse, peu avant le penalty manqué de Brahim Diaz. Le Sénégal a alors fait appel auprès de la plus haute instance de justice sportive, poussant la CAF à mettre le football africain dans le flou. Jusqu'à aujourd'hui, l'instance dirigeante du foot africain n'a pas officiellement désigné de vainqueur de sa compétition phare en 2025.

Une anomalie qui devrait prendre fin ce mardi.