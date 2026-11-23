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Auteur: Mouhamed CAMARA

Affaire Sénégal - Maroc : L'intelligence artificielle donne son verdict

Ce mardi 24 novembre, dans l'après-midi, le Tribunal arbitral du sport rendra son verdict sur la finale de la CAN 2025 remportée par les Lions de la Téranga sur le terrain, mais attribuée aux Marocains sur tapis vert. A l'écart de tout avis partisan, l'intelligence artificielle a été invitée, par Seneweb, a rendre son verdict sur cette affaire qui a déchaîné les passions depuis plusieurs mois.

La question posée à ChatGPT, l'une des intelligences artificielles génératives les plus célèbres, n'a pas été des plus simples. Mais l'objectif était d'invoquer les éléments importants de la finale de la CAN 2025, pour obtenir la réponse la plus neutre et objective qui soit.

Seneweb : "En prenant en compte le déroulement du match Sénégal - Maroc en finale de la CAN 2025, avec la sortie des Sénégalais du terrain, la décision de l'arbitre de faire poursuivre le match, le recours du Maroc validé par la CAF puis l'appel du Sénégal devant le tribunal arbitral du sport, à qui donnerais-tu le titre de vainqueur de la CAN 2025 si tu étais juge au TAS ?"

Chat GPT :

Ce dossier est particulièrement intéressant parce qu'il oppose deux principes fondamentaux du sport : le respect du règlement et l'autorité de l'arbitre sur le terrain.

Ce qui s'est passé change beaucoup dans l'analyse. Le Sénégal a quitté momentanément le terrain pour protester contre le penalty accordé au Maroc dans les dernières minutes de la rencontre. Ce comportement est difficile à défendre sur le plan sportif et disciplinaire. Une équipe ne devrait pas pouvoir interrompre un match pour contester une décision arbitrale et imposer ainsi sa volonté.

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Cependant, les Sénégalais sont revenus sur le terrain, le match a repris, le penalty a été exécuté et manqué par Brahim Diaz, avant que le Sénégal ne marque en prolongation et remporte la rencontre 1-0.

C'est précisément là que se situe, à mon sens, le nœud du litige : la rencontre a été interrompue, mais elle n'a pas été abandonnée définitivement. Le match a repris sous l'autorité de l'arbitre et s'est achevé normalement sur le plan sportif

Si j'étais membre du panel du TAS, je serais particulièrement attentif à trois éléments :

La reprise effective du match : les joueurs sénégalais sont revenus sur la pelouse et la rencontre a repris. L'autorité de l'arbitre : il a accepté la reprise et poursuivi la rencontre jusqu'à son terme. Les lois du football reconnaissent le caractère définitif des décisions arbitrales relatives aux faits de jeu, même si cette règle ne soustrait pas nécessairement les infractions disciplinaires à l'examen des instances. La proportionnalité de la sanction : déclarer une équipe forfait après la fin effective du match, alors que l'adversaire a eu la possibilité de tirer son penalty et que la rencontre s'est poursuivie jusqu'à son terme, pose une véritable question de proportionnalité et de sécurité juridique.

Le Maroc a eu son penalty. Il a été exécuté. Il a été manqué. Le match a continué. Le Sénégal a marqué et remporté la finale.

Il serait donc difficile, à mes yeux, d'effacer tout ce déroulement sportif sans démontrer que le règlement imposait clairement et automatiquement le forfait, indépendamment de la reprise du match par l'arbitre.

Mon verdict, si j'étais juge au TAS

Je maintiendrais le Sénégal champion d'Afrique. Je confirmerais le résultat de 1-0 obtenu après prolongation, tout en maintenant, voire en renforçant si les textes le permettent, les sanctions disciplinaires contre les responsables du retrait de l'équipe.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Tribunal arbitral du sport doit rendre mardi 24 novembre son verdict sur la finale de la CAN 2025, remportée sur le terrain par le Sénégal mais attribuée au Maroc sur tapis vert. - Interrogée par Seneweb, ChatGPT estime que le match a repris sous l'autorité de l'arbitre et s'est achevé normalement, le penalty marocain ayant été manqué avant le but sénégalais en prolongation. - Si elle était juge au TAS, l'intelligence artificielle maintiendrait le Sénégal champion d'Afrique sur le score de 1-0, tout en maintenant voire en renforçant les sanctions disciplinaires contre les responsables du retrait de l'équipe.