Affaire Sénégal - Maroc : L'intelligence artificielle donne son verdict
Ce mardi 24 novembre, dans l'après-midi, le Tribunal arbitral du sport rendra son verdict sur la finale de la CAN 2025 remportée par les Lions de la Téranga sur le terrain, mais attribuée aux Marocains sur tapis vert. A l'écart de tout avis partisan, l'intelligence artificielle a été invitée, par Seneweb, a rendre son verdict sur cette affaire qui a déchaîné les passions depuis plusieurs mois.
La question posée à ChatGPT, l'une des intelligences artificielles génératives les plus célèbres, n'a pas été des plus simples. Mais l'objectif était d'invoquer les éléments importants de la finale de la CAN 2025, pour obtenir la réponse la plus neutre et objective qui soit.
Seneweb : "En prenant en compte le déroulement du match Sénégal - Maroc en finale de la CAN 2025, avec la sortie des Sénégalais du terrain, la décision de l'arbitre de faire poursuivre le match, le recours du Maroc validé par la CAF puis l'appel du Sénégal devant le tribunal arbitral du sport, à qui donnerais-tu le titre de vainqueur de la CAN 2025 si tu étais juge au TAS ?"
Chat GPT :
Ce dossier est particulièrement intéressant parce qu'il oppose deux principes fondamentaux du sport : le respect du règlement et l'autorité de l'arbitre sur le terrain.
Ce qui s'est passé change beaucoup dans l'analyse. Le Sénégal a quitté momentanément le terrain pour protester contre le penalty accordé au Maroc dans les dernières minutes de la rencontre. Ce comportement est difficile à défendre sur le plan sportif et disciplinaire. Une équipe ne devrait pas pouvoir interrompre un match pour contester une décision arbitrale et imposer ainsi sa volonté.
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Cependant, les Sénégalais sont revenus sur le terrain, le match a repris, le penalty a été exécuté et manqué par Brahim Diaz, avant que le Sénégal ne marque en prolongation et remporte la rencontre 1-0.
C'est précisément là que se situe, à mon sens, le nœud du litige : la rencontre a été interrompue, mais elle n'a pas été abandonnée définitivement. Le match a repris sous l'autorité de l'arbitre et s'est achevé normalement sur le plan sportif
Si j'étais membre du panel du TAS, je serais particulièrement attentif à trois éléments :
Le Maroc a eu son penalty. Il a été exécuté. Il a été manqué. Le match a continué. Le Sénégal a marqué et remporté la finale.
Il serait donc difficile, à mes yeux, d'effacer tout ce déroulement sportif sans démontrer que le règlement imposait clairement et automatiquement le forfait, indépendamment de la reprise du match par l'arbitre.
Mon verdict, si j'étais juge au TAS
Je maintiendrais le Sénégal champion d'Afrique. Je confirmerais le résultat de 1-0 obtenu après prolongation, tout en maintenant, voire en renforçant si les textes le permettent, les sanctions disciplinaires contre les responsables du retrait de l'équipe.
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