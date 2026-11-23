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Auteur: Babacar SENE

Al-Nassr : Le cap des 1 000 buts de Cristiano Ronaldo agace en Arabie saoudite

Alors qu’il se rapproche du cap symbolique des 1 000 buts en carrière, Cristiano Ronaldo fait l’objet de critiques de plus en plus vives en Arabie saoudite. Malgré des statistiques encore impressionnantes, l’attaquant portugais est désormais contesté pour son influence dans le jeu d’Al-Nassr. L’heure est-elle en train de tourner pour Cristiano Ronaldo ?

À 41 ans, la légende portugaise, quintuple Ballon d’Or, semble vivre une période plus délicate. Après son départ tumultueux de Manchester United et son arrivée en Arabie saoudite, le et quintuple vainqueur de la Ligue des champions fait face à de nouvelles turbulences, alors que la fin de sa carrière se profile.

Avec 986 buts inscrits depuis le début de sa carrière, Ronaldo n’est plus qu’à 14 réalisations du mythique seuil des 1 000 buts. Un objectif qu’il affiche ouvertement, mais qui suscite désormais des critiques, notamment autour de son rôle dans le collectif d’Al-Nassr.

Le club de Riyad, champion en titre de la Saudi Pro League, reste engagé dans la course au sacre. Troisième au classement, à deux points du leader Al-Hilal de Kalidou Koulibaly , qui compte un match en moins, Al-Nassr a toutefois été battu récemment par Al-Ahli (3-1). Lors de cette rencontre, Ronaldo a trouvé le chemin des filets, mais a également manqué un penalty.

Au-delà de ce résultat, c’est surtout sa contribution au jeu qui est remise en question. Plusieurs observateurs estiment que le Portugais, malgré son efficacité devant le but, n’apporte plus suffisamment dans les autres aspects du jeu.

L’ancien défenseur international saoudien Hussein Abdulghani a notamment exprimé ses réserves dans l’émission "Nadeena", en mettant en doute l’utilité actuelle de Ronaldo dans les rencontres disputées.

« Tout le monde connaît le problème d’Al-Nassr, mais personne ne le voit. Tout le monde s’accorde à dire que Ronaldo était un grand joueur, mais passons. La question est : est-il un joueur utile à l’équipe actuellement, surtout lors des matchs plus équilibrés ? », a-t-il lancé.

L’ancien défenseur a également insisté sur les limites de l’attaquant dans le jeu collectif : « Marquer des buts n’est pas la seule fonction d’un attaquant ; il y en a d’autres. Il ne peut pas marquer un but et ensuite être un fardeau pour l’équipe pendant le reste du match. On parle en termes techniques. Ronaldo est un grand joueur, mais il ne peut plus faire la différence. »

Hussein Abdulghani estime qu’Al-Nassr aurait besoin d’un profil plus capable de débloquer les situations par des initiatives individuelles, plutôt que d’un attaquant dont la présence sur le terrain ne se traduit pas toujours par une réelle influence.

« Al-Nassr a besoin d’un attaquant capable de trouver des solutions individuelles, pas de quelqu’un qui est sur le terrain juste pour être là pendant 90 minutes. Les supporters d’Al-Nassr prient pour que Ronaldo marque son millième but et que cette affaire prenne fin une fois pour toutes. Je ne parle pas seulement du match contre Al-Ahli, mais de tous les matchs depuis le début de la saison. Personne ne dit cela par peur des supporters de Ronaldo, mais c’est un joueur négatif à Al-Nassr et quiconque n’est pas d’accord avec moi sait très bien de qui il s’agit », a-t-il conclu.

Un discours particulièrement sévère à l’égard de l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United. Pourtant, les chiffres de Cristiano Ronaldo restent loin d’être négligeables : 9 buts en 11 matches de championnat cette saison. Mais au-delà de ses statistiques individuelles, c’est désormais sa capacité à peser sur le jeu et à contribuer aux ambitions collectives d’Al-Nassr qui fait débat.

À l’approche du crépuscule de sa carrière, Cristiano Ronaldo reste une machine à buts, mais son rôle au sein d’Al-Nassr est de plus en plus discuté. Le débat autour de son influence ne semble pas près de s’éteindre.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Cristiano Ronaldo compte 986 buts en carrière et se rapproche du cap des 1 000. - Al-Nassr est troisième de la Saudi Pro League, à deux points du leader Al-Hilal qui compte un match en moins, et a récemment perdu contre Al-Ahli (3-1). - L'ancien défenseur international saoudien Hussein Abdulghani a remis en question l'utilité actuelle de Ronaldo dans le jeu collectif d'Al-Nassr.