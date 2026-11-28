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Auteur: AFP

Allemagne: le Bayern au ralenti à Hambourg (0-0), Kimmich voit rouge

Le Bayern a enchaîné samedi un troisième match sans victoire, accroché sur la pelouse de Hambourg (0-0), et son capitaine Joshua Kimmich a perdu son sang-froid et vu rouge, lors de la 11e journée du championnat d'Allemagne.

Avec 23 points au compteur, les Munichois offrent une occasion au Borussia Dortmund, leader du championnat avec 24 points, de créer un premier écart sur le Bayern au tiers de la saison, en cas de victoire à domicile dimanche (19h30) contre le Bayer Leverkusen (5e, 19).

En plus du BVB, Fribourg (3e, 22) et le RB Leipzig (4e, 21), qui s'affrontent dimanche (15h30) ont également l'occasion de passer devant les Munichois en cas de succès en Forêt Noire.

Samedi, le Bayern a refermé dans le nord de l'Allemagne un mois de novembre cauchemardesque, avec la grave blessure la semaine dernière de son Ballon d'Or 2026 Harry Kane, touché à la cheville gauche et absent jusqu'à mars, et qui est venue s'ajouter à une longue liste de blessés, notamment dans le domaine offensif (Kane, Ismael Saibari, Michael Olise, Serge Gnabry, Jamal Musiala).

Samedi, Konrad Laimer est sorti touché alors que le gardien de but Manuel Neuer et le latéral gauche Alphonso Davies, figurent également sur la liste des blessés munichois, Davies et Gnabry ayant repris l'entraînement en fin de semaine.

De plus, les polémiques en dehors du terrain ont été omniprésentes, autour du cas Jamal Musiala, mis sous pression par une direction de plus en plus impatiente, mais défendu par ses coéquipiers, à commencer par Joshua Kimmich mercredi soir à Lille.

"Bien sûr le club passe toujours en premier, il est plus grand que les joueurs, mais il n'est pas plus grand que l'homme. C'est absolument inacceptable et indigne du Bayern", avait estimé Kimmich, en réponse aux vives interrogations de la direction.

32 matches sans défaite à l'extérieur

Elle s'est publiquement interrogée sur la capacité de Musiala, qui se débat contre un dysfonctionnement neurologique entraînant des "absences", à retrouver un jour son meilleur niveau.

Samedi au Volksparkstadion de Hambourg, Kimmich a perdu ses nerfs juste avant la pause. Sur un accrochage et une provocation d'Alexander Rössing-Lelesiit, le capitaine d'habitude exemplaire sur le terrain, a attrapé les cheveux du Norvégien et a été logiquement exclu.

"Je dois m'excuser auprès de l'équipe", a réagi Kimmich auprès du diffuseur Sky. "C'était très stupide et ce n'est vraiment pas dans mes habitudes", a-t-il ajouté.

Il manquera à coup sûr la réception de Paderborn vendredi prochain, voire le déplacement sur la pelouse de Hoffenheim une semaine plus tard, mais sera disponible mardi à l'Allianz Arena pour le 8e de finale de Coupe d'Allemagne à haut risque contre le Hertha Berlin, impressionnant leader de la 2e division avec 37 points sur 39 possibles après 13 journées (12 victoires et un match nul).

Avant l'exclusion de Kimmich, les hommes de Vincent Kompany avaient été dominateurs, avec toutefois du mal à se créer des occasions franches, les ailiers titularisés Lennart Karl à droite et Bara Sapoko Ndiaye en difficulté pour amener le danger.

En seconde période, l'entrée en jeu de Luis Diaz, de retour de blessure, a fait du bien, et Jonas Urbig s'est montré vigilant pour conserver le point du match nul.

Très maigre lot de consolation dans ce contexte agité et cette série noire de blessures, le Bayern a enchaîné samedi un 32e match sans défaite en Bundesliga loin de ses bases.

Dans les autres matches de la journée, Paderborn a corrigé Schalke 04 (8-1), alors que Cologne n'a pas fait dans le détail contre Elversberg (5-0).

AFP

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Bayern a fait match nul 0-0 à Hambourg, son troisième match consécutif sans victoire, et Joshua Kimmich a été expulsé avant la pause. - Avec 23 points, le Bayern laisse Dortmund (24 points) pouvoir creuser l'écart en cas de victoire dimanche contre Leverkusen. - Le Bayern enchaîne un 32e match sans défaite à l'extérieur en Bundesliga.