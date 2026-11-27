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Auteur: AFP

Allemagne: rechute de Musiala, en pleine controverse sur son contrat

L'attaquant du Bayern Jamal Musiala, de nouveau blessé à la cuisse droite, sera absent "jusqu’à nouvel ordre", a annoncé vendredi le champion d'Allemagne, en pleine polémique sur l'avenir sportif du joueur, alimentée par les propos controversés de dirigeants du club sur son contrat.

"Le service médical du FC Bayern a diagnostiqué ce vendredi une blessure musculaire à la cuisse droite chez Jamal Musiala. Musiala sera donc indisponible jusqu’à nouvel ordre", indique le club dans un succinct communiqué sur son site.

Selon des journalistes de Bild et Sky, la nouvelle indisponibilité est estimée entre 4 et 6 semaines.

Musiala avait déjà subi la même déchirure musculaire le 24 septembre, avec l'équipe d'Allemagne, lors de l'échauffement précédant le choc face aux Pays-Bas à Amsterdam, et n'a fait son retour que deux mois plus tard, le 20 novembre contre Cologne.

Or, le retour du meneur offensif de 23 ans, joyau précoce mais qui souffre d'un dysfonctionnement neurologique impactant son quotidien de sportif de haut niveau depuis plusieurs mois, a été accompagné par des déclarations de plusieurs dirigeants du club qui ont suscité la polémique.

Ces deux dernières semaines, certains hauts dirigeants du club, le président d'honneur du Bayern Uli Hoeness, celui du directoire Jan-Christian Dreesen et le membre du conseil de surveillance Karl-Heinz Rummenigge se sont tour à tour interrogés sur la capacité de Musiala à retrouver un jour son meilleur niveau.

Rummenigge est allé plus loin en remettant en question le montant du salaire de Musiala - estimé à 25 millions d'euros par an. "S'il ne redevient pas le Jamal d'autrefois (...) franchement, les conditions financières actuelles ne seraient plus justifiables", a-t-il déclaré.

Pour son retour en Ligue des champions mercredi soir, à Lille (défaite 2-1), Musiala est entré en jeu pour le dernier quart d'heure. Selon Bild et Sky, il a voulu jouer malgré une gêne déjà ressentie contre Cologne, ce qui aurait pu aggraver la blessure.

Après le revers sur le terrain du Losc, le vice-capitaine Joshua Kimmich a vivement critiqué les dirigeants du club pour avoir mis la pression sur son coéquipier. "C'est absolument inacceptable et indigne du Bayern", a-t-il déclaré.

AFP

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Jamal Musiala sera absent "jusqu'à nouvel ordre" en raison d'une blessure musculaire à la cuisse droite diagnostiquée vendredi par le Bayern. - Selon Bild et Sky, cette indisponibilité est estimée entre 4 et 6 semaines. - Des dirigeants du Bayern (Hoeness, Dreesen, Rummenigge) ont remis en question son avenir et son salaire, des propos critiqués par Joshua Kimmich comme "inacceptables et indignes du Bayern".