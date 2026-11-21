Sport

Auteur: AFP

Angleterre : Manchester City accroché par Fulham (1-1)

Après trois défaites de suite en Premier Leagie, Manchester City a stoppé l'hémorragie, mais sans parvenir à s'imposer face à Fulham (1-1), samedi en ouverture de la 11e journée.

Les Citizens n'ont jamais donné l'impression de prendre le dessus sur un adversaire à leur portée. Menés à la pause après un but de Rodrigo Muniz (16e), les joueurs d'Enzo Maresca ont égalisé grâce à une reprise de volée du milieu Elliot Anderson (57e).

Symbole de la mauvaise passe que traverse son équipe, Erling Haaland n'a pas été une seule fois en position de tir en seconde période. Il avait bien marqué en première période, profitant du ballon relâché par Bernd Leno, mais l'arbitrage vidéo a estimé qu'il avait commis une faute sur le gardien et a annulé l'action.

Troisième avec 22 points, Manchester City pourrait compter huit points de retard sur Arsenal si les Gunners l'emportent à Newcastle (18h30). City se déplacera sur le terrain des Londoniens dimanche prochain.

Afp

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Manchester City a fait match nul 1-1 contre Fulham samedi en ouverture de la 11e journée de Premier League, après trois défaites de suite. - Fulham a ouvert le score par Rodrigo Muniz (16e) et Manchester City a égalisé par Elliot Anderson (57e). - Un but d'Erling Haaland en première période a été annulé par l'arbitrage vidéo pour une faute sur le gardien.