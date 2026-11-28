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Auteur: Babacar SENE

Angleterre : Manchester United plonge dans une crise inquiétante

Manchester United traverse une période cauchemardesque. Les Red Devils ont subi une nouvelle humiliation ce samedi en Premier League, balayés (0-4) par Brentford d’El Hadji Malick Diouf. Une défaite qui enfonce un peu plus le club mancunien dans la crise. Malgré le limogeage de l'entraîneur Michael Carrick,

Manchester United n’y arrive toujours pas. Après un début de saison déjà alarmant, marqué par une seule victoire en championnat depuis août, face au promu Ipswich, les Mancuniens ont encore sombré. Opposés à Brentford, les Red Devils dirigé maintenant par le technicien Argentin Maurizio Pochettino ont été dominés de bout en bout et n’ont jamais réussi à inverser la tendance.

Wilson a lancé les hostilités en inscrivant deux buts en première période (19e, 32e), mettant Manchester United dans une situation particulièrement délicate. En seconde mi-temps, les Bees ont poursuivi leur démonstration avec une réalisation d’Ajer à la 82e minute, avant que Schade ne scelle définitivement le score dans le temps additionnel (90e+1).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Manchester United a été battu 0-4 par Brentford en Premier League. - Manchester United a limogé l'entraîneur Michael Carrick et est désormais dirigé par Maurizio Pochettino. - Wilson a marqué deux buts, Ajer à la 82e et Schade dans le temps additionnel pour Brentford.