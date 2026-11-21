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Auteur: AFP

Angleterre : rien ne va plus pour Chelsea et Manchester City

Manchester City a mal préparé son prochain déplacement à Arsenal, en perdant deux nouveaux points face à Fulham (1-1) qui risquent de lui faire perdre le contact avec le leader, alors que Chelsea s'est désintégré contre Leeds (4-1) et recule à la huitième place, lors de la 11e journée de Premier League, samedi.

City sans ressort

La formation d'Enzo Maresca a peut-être perdu une étape décisive dans la longue lutte avec Arsenal pour le titre, avec un match nul problématique contre Fulham (1-1), qui confirme la perte de dynamique depuis l'annonce que le club a été reconnu coupable de 114 infractions financières.

Depuis fin septembre, Manchester City a ainsi laissé échapper 11 points sur 18 en championnat. Au-delà de la mauvaise opération comptable, cette contre-performance contre les Cottagers a été très inquiétante sur le plan du jeu, les Citizens ne s'étant pas créé une seule occasion à partir de la 65e minute.

Symbole de la mauvaise passe que traverse son équipe, Erling Haaland n'a pas été une seule fois en position de tir en seconde période. Il avait bien marqué en première période, profitant d'un ballon relâché par Bernd Leno, mais l'arbitrage vidéo a estimé qu'il avait commis une faute sur le gardien et a annulé l'action.

L'essentiel du danger a été porté par le milieu de terrain Elliot Anderson, qui a touché autant de ballons dans la surface de réparation adverse que Haaland et Doku. L'international anglais a égalisé d'une superbe reprise de volée (58e), alors que Rodrigo Muniz avait ouvert le score en début de match (16e).

Troisième avec 22 points, Manchester City se déplacera avec beaucoup de doutes sur le terrain d'Arsenal, dimanche prochain. Les Gunners pourraient compter huit points d'avance si l'emportent à Newcastle (18h30).

Chelsea encore trop friable

Alors qu'un sursaut était attendu, Chelsea a subi sa troisième défaite en quatre matches contre Leeds (4-1), sa ciquième défaite en 11 journées, et risque maintenant de perdre le contact avec le groupe de tête. Ainsi, si Liverpool reprend sa quatrième place dimanche avec une victoire contre Manchester United, cela lui donnerait cinq points d'avance sur les Blues.

Après une bonne entame de match et l'ouverture du score par l'ancien Strasbourgeois Emmanuel Emegha, Chelsea a laissé Leeds prendre confiance et installer son jeu (buts de Noah Okafor aux 27e et 58e, de Dominic Calvert-Lewin à la 53e sur penalty et de Brenden Aaronson, à la 90e+1).

Cette défaite confirme les difficultés chroniques sur le plan défensif, constatées depuis plusieurs années, avec 20 buts encaissés : seules trois équipes ont fait pire. Huitième avec 16 points, Chelsea voit Leeds lui passer devant au classement (6e avec 17 points).

Bournemouth ne lâche plus rien

Dix-huitième du classement il y a encore un mois, Bournemouth poursuit son spectaculaire redressement et est aujourd'hui en quatrième position (18 points), après une cinquième victoire de rang en championnat, contre Nottingham Forest (2-0), qui confirme par ailleurs le retour d'une vraie solidité défensive pour les coéquipiers de l'international français Adrien Truffert.

Pris en défaut 13 fois lors des six premiers matches, les Cherries n'ont concédé qu'un seul but depuis le 10 octobre.

AFP

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Manchester City a concédé un match nul 1-1 contre Fulham et laissé échapper 11 points sur 18 en championnat depuis fin septembre. - Chelsea a subi sa troisième défaite en quatre matches contre Leeds (4-1) et recule à la huitième place avec 16 points. - Bournemouth, dix-huitième il y a un mois, est désormais quatrième avec 18 points après une cinquième victoire de rang contre Nottingham Forest (2-0).