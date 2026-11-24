Sport

Auteur: Mouhamed CAMARA

Appel téléphonique entre Abdoulaye Fall (FSF) et un juge du TAS : Romain Molina confirme et révèle

​Selon le journaliste français, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a bien eu un échange avec Ulrich Haas, l'un des juges désignés par le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour trancher le litige entre le Sénégal et le Maroc.

​« Il y a bien eu une conversation de plusieurs minutes ce dimanche entre Abdoulaye Fall, le président de la Fédération sénégalaise de football, et Ulrich Haas, l'un des trois juges-arbitres du TAS », écrit Romain Molina.

A lire aussi : "Finale CAN 2025 : le Maroc saisit le TAS à la dernière minute"

​Selon le journaliste, cette affaire pourrait déclencher une nouvelle procédure. « Ce qui pourrait évidemment poser des soucis de forme (les juges-arbitres devant garder une indépendance totale après leur nomination) si jamais la partie adverse (le Maroc) fait appel de la décision du TAS au Tribunal fédéral suisse (ultime recours qui juge uniquement la forme et non le fond). Attention, car cela pourrait déclencher une autre bataille juridique », précise-t-il sur X.

​Une affaire qui pourrait rallonger un dossier déjà chargé, qui anime les débats depuis dix mois.

A noter que la Fédération sénégalaise de football, contacté par des confrères, a nié l'existence d'un appel entre son président et le juge allemand du TAS.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Romain Molina confirme qu'Abdoulaye Fall, président de la FSF, a eu une conversation de plusieurs minutes ce dimanche avec Ulrich Haas, l'un des trois juges-arbitres du TAS. - Selon Molina, cela pourrait poser des soucis de forme si le Maroc fait appel devant le Tribunal fédéral suisse, et déclencher une autre bataille juridique. - La FSF, contactée par des confrères, a nié l'existence d'un appel entre son président et le juge allemand du TAS.