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Auteur: Khady NDOYE

Après-JOJ 2026 : Les décisions et récompenses que Diomaye Faye réserve aux acteurs et athlètes

​Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé la remise de distinctions aux acteurs ayant contribué à l’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ainsi qu’aux médaillés sénégalais. La cérémonie est prévue le 20 novembre 2026, au Palais de la République.

​Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 18 novembre, le chef de l’État a salué le succès des JOJ Dakar 2026, organisés du 31 octobre au 13 novembre. Une première historique pour le continent africain, dont l’organisation et la participation ont été unanimement saluées par le Comité international olympique (CIO), les 205 délégations présentes et les populations.

​Bassirou Diomaye Faye a adressé ses félicitations à l’ensemble des acteurs impliqués dans cet événement, notamment le Premier ministre, les membres du gouvernement, le CIO, le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), le Comité d’organisation des JOJ (COJOJ), les autorités administratives et territoriales, les forces de défense et de sécurité, les sportifs, les acteurs culturels, les volontaires et les populations.

​Le président de la République a également magnifié la mobilisation des Sénégalais et leur sens de l’hospitalité, estimant que cette manifestation a une nouvelle fois illustré la « Teranga » sénégalaise.

​Au-delà de la réussite organisationnelle, le chef de l’État considère que les JOJ ont mis en lumière les capacités du Sénégal à accueillir de grands événements internationaux, le potentiel de sa jeunesse, le talent de ses acteurs culturels et les performances de ses athlètes. Il a particulièrement félicité la « Team Sénégal » pour ses résultats historiques.

​Un Conseil présidentiel avant la fin de l’année

​Pour préserver les acquis de cette compétition, Bassirou Diomaye Faye a instruit le Premier ministre de préparer, avant la fin de l’année, un Conseil présidentiel consacré à une évaluation exhaustive et prospective des JOJ Dakar 2026.

​Il a également demandé au ministère de la Jeunesse et des Sports et au CNOSS de poursuivre l’encadrement et l’accompagnement des jeunes athlètes ainsi que des équipes nationales révélées lors de cette compétition.

​Le chef de l’État a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d’assurer l’entretien et la fonctionnalité des infrastructures sportives réalisées dans le cadre des Jeux. Il a préconisé l’élaboration d’un programme national de consolidation de leur héritage multisectoriel, dans une démarche concertée avec les différentes parties prenantes.

​Ce programme devra notamment s’appuyer sur un Livre blanc retraçant l’organisation des JOJ, les enseignements tirés et les perspectives ouvertes par ce rendez-vous historique pour le Sénégal et l’Afrique.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé une cérémonie de distinctions le 20 novembre 2026 au Palais de la République pour les acteurs des JOJ Dakar 2026 et les médaillés sénégalais. - Il a instruit le Premier ministre de préparer avant la fin de l'année un Conseil présidentiel pour une évaluation exhaustive et prospective des JOJ Dakar 2026. - Il a demandé au ministère de la Jeunesse et des Sports et au CNOSS de poursuivre l'encadrement des jeunes athlètes et préconisé un programme national de consolidation de l'héritage des infrastructures, appuyé sur un Livre blanc.