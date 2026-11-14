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Auteur: Babacar SENE

Argentine : l’après-Messi débute par un revers face à l’Uruguay

L’Argentine a connu une entrée en matière difficile dans l’après-Lionel Messi. Privée de son capitaine emblématique, qui a pris sa retraite internationale, l’Albiceleste s’est inclinée face à l’Uruguay (1-2), lors d’un match amical disputé la nuit dernière à Buenos Aires.

La Celeste a pris les devants au retour des vestiaires grâce à un but contre son camp de Leonardo Balerdi (48e), avant de faire le break cinq minutes plus tard par l’intermédiaire de Maxi Araujo (53e). Malgré une réaction argentine concrétisée par Julián Álvarez à la 73e minute, les hommes de Lionel Scaloni n’ont pas réussi à revenir au score.

Ce succès permet à l’Uruguay de signer une troisième victoire consécutive. De son côté, l’Argentine tentera de retrouver le sourire mardi prochain face au Costa Rica, pour son deuxième rendez-vous amical.

À noter que Gerónimo Rulli portait le brassard de capitaine à cette occasion. Autre symbole fort de cette nouvelle ère : le mythique numéro 10 de Lionel Messi est resté vacant.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'Argentine s'est inclinée 1-2 face à l'Uruguay en match amical à Buenos Aires, sans Lionel Messi, retraité international. - L'Uruguay a marqué par un but contre son camp de Leonardo Balerdi (48e) puis Maxi Araujo (53e) ; Julián Álvarez a réduit le score à la 73e. - Gerónimo Rulli portait le brassard de capitaine et le numéro 10 de Messi est resté vacant ; l'Argentine affrontera le Costa Rica mardi prochain.