News Feed
Lundi 16 novembre 2026
à Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Sport

Argentine : l’après-Messi débute par un revers face à l’Uruguay

Auteur: Babacar SENE

4880 Lectures 2 Commentaires | English
Argentine : l’après-Messi débute par un revers face à l’Uruguay

Argentine : l’après-Messi débute par un revers face à l’Uruguay

L’Argentine a connu une entrée en matière difficile dans l’après-Lionel Messi. Privée de son capitaine emblématique, qui a pris sa retraite internationale, l’Albiceleste s’est inclinée face à l’Uruguay (1-2), lors d’un match amical disputé la nuit dernière à Buenos Aires.

La Celeste a pris les devants au retour des vestiaires grâce à un but contre son camp de Leonardo Balerdi (48e), avant de faire le break cinq minutes plus tard par l’intermédiaire de Maxi Araujo (53e). Malgré une réaction argentine concrétisée par Julián Álvarez à la 73e minute, les hommes de Lionel Scaloni n’ont pas réussi à revenir au score.

Ce succès permet à l’Uruguay de signer une troisième victoire consécutive. De son côté, l’Argentine tentera de retrouver le sourire mardi prochain face au Costa Rica, pour son deuxième rendez-vous amical.

À noter que Gerónimo Rulli portait le brassard de capitaine à cette occasion. Autre symbole fort de cette nouvelle ère : le mythique numéro 10 de Lionel Messi est resté vacant.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'Argentine s'est inclinée 1-2 face à l'Uruguay en match amical à Buenos Aires, sans Lionel Messi, retraité international. - L'Uruguay a marqué par un but contre son camp de Leonardo Balerdi (48e) puis Maxi Araujo (53e) ; Julián Álvarez a réduit le score à la 73e. - Gerónimo Rulli portait le brassard de capitaine et le numéro 10 de Messi est resté vacant ; l'Argentine affrontera le Costa Rica mardi prochain.
Auteur: Babacar SENE
Publié le:
Mis à jour le:
Tags

Articles connexes

Commentaires (2)

Trier par :
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer
  • avatar
    Sen xarit il y a 1 jour
    C est le debut de la fin de l Argentine pays de foot . Un pays raciste
  • avatar
    Défenseur il y a 1 jour
    Il faut avoir confiance en vous. Car ça ne peut pas être toujours une seule personne.

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Penda Lagare En Larmes Face Aux Vidéos Virales : Madiambal Diagne évoque Une Plainte Pour Lui Venir En Aide
    Societe il y a 16 heures
  2. Post image
    2
    « Ça Suffit ! » : Alioune Tine Sermonne Diomaye Et Sonko
    Politique il y a 15 heures
  3. Post image
    3
    « Si Ce Qui Se Tramait Contre Moi Avait Abouti… » : Les Révélations D'ousmane Sonko Sur Un Complot Déjoué
    Politique il y a 7 heures
  4. Post image
    4
    Diabète Et Obésité : Mounjaro, Ce Médicament Anti-obésité Qui Fait Rêver, Mais Reste Hors De Portée De Nombreux Sénégalais
    Sante il y a 18 heures
  5. Post image
    5
    "pastef Ne Croit Pas à La République" : Le Ministre Alioune Badara Dione Acte Sa Rupture Avec Sonko
    Politique il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Joj Dakar 2026 : Comment Les Jeux Ont Boosté L'économie Et L'image Du Sénégal
    Sport il y a 16 heures
  7. Post image
    7
    L'ancien Député Mamadou Lamine Diallo En Deuil
    Necrologie il y a 12 heures
  8. Post image
    8
    Dakar 2026 : Les Retombées Inégales Des Jeux Sur Les Artisans Et Commerçants
    Sport il y a 19 heures
  9. Post image
    9
    Sorties De Cheikh Yerim Seck : Ousmane Sonko Livré Ses Vérités
    Politique il y a 6 heures
  10. Post image
    10
    Italie : À 46 Ans, Ronaldinho Fait Son Retour Sur Les Terrains En Championnat !
    Sport il y a 8 heures

NÉCROLOGIE

Bougou Konaré
Avis de DécèsBougou KonaréDate de Deces: 26 octobre, 2026🤲 8 prières · 💬 8 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances