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Auteur: Babacar SENE

Argentine : Lionel Messi prend ses distances avec la Fédération et menace de saisir la justice

Les relations entre Lionel Messi et la Fédération argentine de football (AFA) seraient au plus mal. En désaccord avec les dirigeants de l’instance, notamment son président Claudio « Chiqui » Tapia et son trésorier Pablo Toviggino, le capitaine de l’Albiceleste aurait décidé de couper les ponts avec eux. Une rupture qui pourrait désormais prendre une tournure juridique et commerciale.

Selon les informations révélées par le journaliste Nicolás Wiñazki sur la chaîne A24, la star de l’Inter Miami aurait mis fin à ses relations personnelles et professionnelles avec les deux responsables de l’AFA. Plus déterminé encore, le champion du monde 2022 aurait demandé à ses avocats de préparer une mise en demeure afin d’interdire à la Fédération d’exploiter son nom et son image dans le cadre de ses opérations commerciales.

À l’origine de cette crispation figure notamment une affaire liée à l’un de ses partenaires commerciaux, Michelob. L’AFA aurait autorisé une marque de bière argentine à utiliser l’image de Messi pour une campagne publicitaire, en violation présumée de l’exclusivité accordée au fabricant américain. Une initiative qui aurait provoqué le mécontentement du sponsor, lequel aurait sollicité des explications auprès de l’entourage du joueur. Ce dernier n’aurait pourtant pas été informé de cette utilisation de son image.

Le match d’adieu aurait également laissé des traces

Les motifs de mécontentement de Messi ne se limiteraient pas à cette affaire commerciale. Toujours d’après A24, l’organisation de son match d’adieu avec la sélection argentine, disputé en octobre dernier contre le Bénin au stade Monumental, aurait également suscité son irritation.

Plusieurs dysfonctionnements auraient terni les festivités, notamment des problèmes de sonorisation et une mise en scène par drones jugée peu réussie. L’un des tableaux représentait notamment le numéro 10 en train de frapper le ballon du pied droit, alors que son pied gauche est pourtant sa marque de fabrique.

À ces différends s’ajoute un contentieux judiciaire impliquant l’AFA, Lionel Messi et Julián Marcos Kapelán. VID Music Group LLC a déposé une plainte contre les trois parties pour un supposé manquement contractuel concernant deux matchs amicaux organisés aux États-Unis. L’accord prévoyait notamment que le capitaine argentin dispute au moins 30 minutes lors de chacune des rencontres.

L’AFA dans la tourmente financière

Cette crise intervient alors que la Fédération argentine traverse une période particulièrement délicate. L’instance fait l’objet de plusieurs investigations portant sur sa gestion financière et ses mouvements de fonds à l’international. Des transferts dépassant 1,2 million de dollars vers des sociétés associées à la location de yachts de luxe figureraient notamment parmi les opérations examinées.

Autre élément qui alimente les interrogations : la décision de Claudio Tapia de déplacer les prochains matchs de l’Argentine du Monumental vers la Bombonera, antre de Boca Juniors. Un choix qui contraste avec le programme de Lionel Messi, attendu le 19 janvier prochain au stade de River Plate avec l’Inter Miami pour une rencontre amicale face au club argentin.

Ce retour au Monumental pourrait ainsi prendre une dimension particulière dans un contexte de relations supposément rompues avec les dirigeants de l’AFA. Pour l’heure, Lionel Messi et son entourage n’ont toutefois pas officiellement confirmé cette séparation. La fracture entre le capitaine de l’Albiceleste et sa Fédération reste donc à prendre avec prudence.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Lionel Messi aurait mis fin à ses relations avec le président de l'AFA Claudio Tapia et le trésorier Pablo Toviggino, et aurait demandé à ses avocats de préparer une mise en demeure pour interdire à la Fédération d'exploiter son nom et son image. - L'AFA aurait autorisé une marque de bière argentine à utiliser l'image de Messi, en violation présumée de l'exclusivité accordée à Michelob, sans que le joueur en soit informé. - L'organisation du match d'adieu de Messi contre le Bénin en octobre au stade Monumental aurait suscité son irritation, notamment à cause de problèmes de sonorisation et d'une mise en scène par drones jugée peu réussie.