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Auteur: Babacar SENE

Argentine : Lionel Scaloni veut offrir un poste à Lionel Messi en sélection

Même après avoir raccroché les crampons avec l’Argentine, Lionel Messi pourrait retrouver l’Albiceleste dans un tout autre rôle. Son ancien sélectionneur, Lionel Scaloni, s’est en effet montré favorable à l’idée d’intégrer la star de l’Inter Miami à son encadrement technique.

À 39 ans, après 208 apparitions sous le maillot argentin et 126 buts inscrits, Messi a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Toujours sous contrat avec l’Inter Miami jusqu’en décembre 2028, le champion du monde 2022 entend désormais poursuivre son aventure en club. Mais Scaloni n’exclut pas de le voir revenir au sein de la sélection, notamment après le départ annoncé de Walter Samuel.

Interrogé à la veille du match amical face au Costa Rica, le technicien argentin a même lancé une invitation sans détour à son ancien capitaine.

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« Je pense qu’il va continuer à jouer. Il va continuer, même après 2030. Il a déjà dit non pour la sélection nationale, mais en tant que footballeur, j’espère qu’il poursuivra aussi longtemps qu’il le pourra. S’il souhaite venir ici, il n’y a aucun problème. Maintenant que Walter s’en va, qu’il vienne », a déclaré Scaloni.

Une déclaration qui laisse entrevoir une possible reconversion de Messi au sein de la sélection argentine, une fois sa carrière de joueur terminée.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Lionel Scaloni s'est montré favorable à l'idée d'intégrer Lionel Messi à son encadrement technique en sélection argentine. - Messi, 39 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale après 208 apparitions et 126 buts avec l'Argentine. - Scaloni a lancé une invitation à Messi, notamment après le départ annoncé de Walter Samuel.