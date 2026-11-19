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Auteur: Babacar SENE

Athlétisme : la kényane Peres Jepchirchir sanctionnée pour dopage

Le monde de l’athlétisme est secoué par une affaire de dopage impliquant Peres Jepchirchir. La marathonienne kényane, championne du monde en titre, a écopé de trois ans de suspension après avoir été reconnue coupable de dopage à l’EPO. Elle perd également sa victoire au marathon de Sydney ainsi que l’ensemble de ses résultats obtenus depuis juillet 2017.

Âgée de 33 ans, Peres Jepchirchir voit sa carrière ternie par cette sanction. L’athlète, qui avait décroché la médaille d’or olympique à Tokyo en 2021 avant de devenir championne du monde en 2025, a vu sa suspension initiale réduite d’un an. Cette réduction est intervenue après qu’elle a renoncé à contester les conclusions d’un test sanguin réalisé avant son succès au marathon de Sydney, en août dernier.

Le palmarès de la Kényane est pourtant particulièrement prestigieux. Elle avait notamment remporté le marathon de New York en 2021, celui de Boston en 2022 et celui de Londres en 2024. Mais la décision de l’Athletics Integrity Unit (AIU) entraîne la disqualification de tous ses résultats depuis juillet 2017, y compris sa victoire à Sydney.

L’AIU a également prononcé une suspension de trois ans à l’encontre de Veronica Loleo. La Kényane, vice-championne du monde du semi-marathon lors des Mondiaux de course sur route 2026, a été contrôlée positive à l’EPO.

Lors de son entretien avec les enquêteurs de l’AIU, l’athlète, classée sixième mondiale, a nié avoir connaissance de la manière dont la substance avait été introduite dans son organisme. Elle a expliqué avoir reçu une injection pour traiter une blessure et les douleurs associées avant les prélèvements positifs effectués en septembre, tout en affirmant ne plus se souvenir du produit administré.

Autre sanction lourde, Ronald Korir a été suspendu pour six ans. Le quatrième du marathon de Berlin en 2023 n’a pas pu apporter d’explications satisfaisantes aux anomalies détectées dans son passeport biologique.

Ces nouvelles affaires viennent alimenter les inquiétudes autour du dopage dans l’athlétisme kényan. Depuis la création de l’AIU en 2017, plus de 320 athlètes kényans ont été sanctionnés ou mis en cause dans des affaires de dopage. Une situation particulièrement préoccupante alors que le Kenya doit accueillir les championnats du monde d’athlétisme en 2029.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Peres Jepchirchir, championne du monde en titre du marathon, est suspendue trois ans pour dopage à l'EPO et perd sa victoire à Sydney ainsi que tous ses résultats depuis juillet 2017. - Sa suspension initiale a été réduite d'un an après qu'elle a renoncé à contester les conclusions d'un test sanguin réalisé avant le marathon de Sydney. - L'AIU a aussi suspendu Veronica Loleo trois ans (contrôlée positive à l'EPO) et Ronald Korir six ans pour anomalies dans son passeport biologique.