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Auteur: SenewebNews-RP

«Avant chaque sélection j’échange avec lui» : Vieira révèle l’identité de son incontournable consultant

Patrick Vieira, sélectionneur de l’équipe nationale A, a félicité les Lions U23 après leur qualification au 3e tour des éliminatoires de la CAN U23.

« Vous êtes l’avenir du football sénégalais », a lancé le technicien aux jeunes joueurs. Repris par Record, il a aussi parlé de ses échanges avec Serigne Saliou Dia, entraîneur des U23, sur les joueurs qui peuvent rejoindre l’équipe A. « Avant chaque sélection, on entre en contact, on discute par rapport à certains d’entre vous qui méritent cette opportunité », a-t-il expliqué.

Le successeur de Pape Thiaw a rappelé que les performances et le comportement des joueurs seront importants pour avoir leur chance en équipe nationale A. « Moi, j’écouterai ses conseils et à partir de là, vous aurez cette opportunité », a-t-il promis.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Patrick Vieira a félicité les Lions U23 après leur qualification au 3e tour des éliminatoires de la CAN U23. - Vieira échange avec Serigne Saliou Dia, entraîneur des U23, avant chaque sélection au sujet des joueurs pouvant rejoindre l'équipe A. - Vieira a affirmé qu'il écoutera les conseils de Dia et que les performances et le comportement des joueurs compteront pour leur chance en équipe A.