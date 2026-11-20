«Avant chaque sélection j’échange avec lui» : Vieira révèle l’identité de son incontournable consultant
Patrick Vieira, sélectionneur de l’équipe nationale A, a félicité les Lions U23 après leur qualification au 3e tour des éliminatoires de la CAN U23.
« Vous êtes l’avenir du football sénégalais », a lancé le technicien aux jeunes joueurs. Repris par Record, il a aussi parlé de ses échanges avec Serigne Saliou Dia, entraîneur des U23, sur les joueurs qui peuvent rejoindre l’équipe A. « Avant chaque sélection, on entre en contact, on discute par rapport à certains d’entre vous qui méritent cette opportunité », a-t-il expliqué.
Le successeur de Pape Thiaw a rappelé que les performances et le comportement des joueurs seront importants pour avoir leur chance en équipe nationale A. « Moi, j’écouterai ses conseils et à partir de là, vous aurez cette opportunité », a-t-il promis.
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