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Auteur: Bernardin PATINVOH

« Avant d’être Français il est d’abord Sénégalais » : Philippe Diallo, le candidat à la Présidence de la FIFA reçoit du soutien depuis la Guinée

Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football (FFF) brigue la présidence de la FIFA. Il fait partie des candidats qui tenteront, en mars prochain, d’arracher le fauteuil présidentiel à Gianni Infantino lors du 77e congrès de l’instance à Rabat.

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Le patron de la FFF est soutenu par l’UEFA qui a déjà publiquement désavoué l’Italo-Suisse. En Guinée, le journaliste sportif Amadou Diouldé Diallo a mis en place un comité de soutien à Philippe Diallo. Il entend mobiliser les 54 fédérations africaines autour de la candidature du dirigeant de 63 ans.

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« Pour l’élection du président de la FIFA, le deuxième plus gros réservoir de votes, c’est la CAF avec 54 voix, après l’UEFA qui en a 55. Donc, mon objectif, c’est de mobiliser les fédérations nationales africaines (afin qu'ils votent) pour Philippe Diallo, parce qu’avant d’être Français, il est d’abord Sénégalais, donc Africain », a déclaré le journaliste. Il annonce une campagne active sur tout le continent pour l'élection M.Diallo.

Il faut dire que le président de la FFF a des origines sénégalaises et guinéennes.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Philippe Diallo, président de la FFF, est candidat à la présidence de la FIFA face à Gianni Infantino lors du 77e congrès à Rabat en mars prochain. - En Guinée, le journaliste sportif Amadou Diouldé Diallo a créé un comité de soutien à Philippe Diallo pour mobiliser les 54 fédérations africaines. - Philippe Diallo a des origines sénégalaises et guinéennes.