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Auteur: seneweb news

Avenir de Sadio Mané à Al Nasr : Les révélations étonnantes du journaliste sportif saoudien Falah Al-Qahtan

L'avenir de Sadio Mané à Al-Nassr semble de plus en plus incertain. C’est du moins, ce que rapporte Falah Al-Qahtan. Alors que le contrat de l'international sénégalais arrive à expiration à la fin de la saison en cours, le club saoudien ne serait pas disposé à prolonger son bail, indique le journaliste sportif saoudien, dans une publication sur son compote X. Et cela, malgré les concessions financières que le joueur aurait été prêt à consentir pour poursuivre son aventure à Riyad.

Dans son tweet, le journaliste saoudien écrit : « Avec la fin du contrat de Cristiano Ronaldo et sa retraite attendue sous les couleurs d'Al-Nassr, ainsi que l'expiration du contrat de Sadio Mané à la fin de la saison, Al-Nassr ne souhaite pas prolonger son contrat, malgré les tentatives du joueur et de son agent pour obtenir une année supplémentaire, allant jusqu'à des concessions sur le nouveau salaire d'environ 60 % par rapport à l'ancien. Al-Nassr deviendrait ainsi le club qui dépense le moins en salaires parmi les quatre grands clubs.»

Si cette information se confirme, elle constituerait un sérieux tournant dans l'aventure saoudienne de l'attaquant sénégalais. Arrivé à Al-Nassr à l'été 2023 en provenance du Bayern Munich, Sadio Mané s'est progressivement imposé comme l'un des éléments importants de l'effectif.

بنهاية عقد "الدون" واعتزاله "المتوقع" بشعار #النصر وانتهاء عقد #ساديو_ماني نهاية الموسم وعدم رغبة #النصر بالتجديد معه رغم محاولات اللاعب ووكيله لموسم إضافي وصلت إلى تنازلات في الراتب الجديد عن الراتب السابق بحوالي 60٪ يكون #النصر اقل الاندية الاربعة دفعاً للرواتب الله يدبّر الخير

— فلاح القحطاني (@falahsport) Chargement du post X/Twitter...

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le journaliste saoudien Falah Al-Qahtan affirme qu'Al-Nassr ne souhaite pas prolonger le contrat de Sadio Mané, qui expire à la fin de la saison. - Sadio Mané et son agent auraient tenté d'obtenir une année supplémentaire, avec des concessions salariales d'environ 60 % par rapport à l'ancien salaire. - Selon le journaliste, Al-Nassr deviendrait ainsi le club dépensant le moins en salaires parmi les quatre grands clubs.