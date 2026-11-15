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Avenir de Sadio Mané à Al Nasr : Les révélations étonnantes du journaliste sportif saoudien Falah Al-Qahtan

Auteur: seneweb news

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Avenir de Sadio Mané à Al Nasr : Les révélations étonnantes du journaliste sportif saoudien Falah Al-Qahtan

Avenir de Sadio Mané à Al Nasr : Les révélations étonnantes du journaliste sportif saoudien Falah Al-Qahtan

L'avenir de Sadio Mané à Al-Nassr semble de plus en plus incertain. C’est du moins, ce que rapporte Falah Al-Qahtan. Alors que le contrat de l'international sénégalais arrive à expiration à la fin de la saison en cours, le club saoudien ne serait pas disposé à prolonger son bail, indique le journaliste sportif saoudien, dans une publication sur son compote X. Et cela, malgré les concessions financières que le joueur aurait été prêt à consentir pour poursuivre son aventure à Riyad.

Dans son tweet, le journaliste saoudien écrit : « Avec la fin du contrat de Cristiano Ronaldo et sa retraite attendue sous les couleurs d'Al-Nassr, ainsi que l'expiration du contrat de Sadio Mané à la fin de la saison, Al-Nassr ne souhaite pas prolonger son contrat, malgré les tentatives du joueur et de son agent pour obtenir une année supplémentaire, allant jusqu'à des concessions sur le nouveau salaire d'environ 60 % par rapport à l'ancien. Al-Nassr deviendrait ainsi le club qui dépense le moins en salaires parmi les quatre grands clubs.»

Si cette information se confirme, elle constituerait un sérieux tournant dans l'aventure saoudienne de l'attaquant sénégalais. Arrivé à Al-Nassr à l'été 2023 en provenance du Bayern Munich, Sadio Mané s'est progressivement imposé comme l'un des éléments importants de l'effectif.

بنهاية عقد "الدون" واعتزاله "المتوقع" بشعار #النصر وانتهاء عقد #ساديو_ماني نهاية الموسم وعدم رغبة #النصر بالتجديد معه رغم محاولات اللاعب ووكيله لموسم إضافي وصلت إلى تنازلات في الراتب الجديد عن الراتب السابق بحوالي 60٪ يكون #النصر اقل الاندية الاربعة دفعاً للرواتب الله يدبّر الخير
— فلاح القحطاني (@falahsport)
⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le journaliste saoudien Falah Al-Qahtan affirme qu'Al-Nassr ne souhaite pas prolonger le contrat de Sadio Mané, qui expire à la fin de la saison. - Sadio Mané et son agent auraient tenté d'obtenir une année supplémentaire, avec des concessions salariales d'environ 60 % par rapport à l'ancien salaire. - Selon le journaliste, Al-Nassr deviendrait ainsi le club dépensant le moins en salaires parmi les quatre grands clubs.
Auteur: seneweb news
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Commentaires (13)

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    Karim-USA ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    C’est peut-être pour cette raison que Mohamed Salah a refusé d'aller jouer en Arabie Saoudite. Les clubs asiatiques paient beaucoup d'argent dès fois mais ils ne sont pas loyaux et sont habitués à terminer les contrats de leurs joueurs de façon brutale. Pour moi, l'erreur de Mané, c’est peut-être d’avoir acheté un club en France. Si ça ne marche pas, ça pourrait le ruiner. En tout cas bonne chance à notre Nianthio national. Il devrait peut-être tenter sa chance dans le championnat turque ou bien prendre sa retraite, pourquoi pas, s'il ne trouve pas de club ? Parce qu’il n’a plus rien à prouver et il a presque déjà tout gagné. Aller aux États-Unis pourrait être une solution aussi ou au Canada comme Messi l’a fait et beaucoup d’autres.
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    87 il y a 20 heures
    Comment ça? Son contrat arrive en terme non donc c'est fini
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    Rep il y a 20 heures
    Toi tu parles trop. Karim usa tu devrais te taire
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    Jahman il y a 15 heures
    Sadio peut aller aux USA terminer sa carrière en beauté. quand on dit l'arabe est un traître ignorant préférant de cacher sous les genoux des occidentaux
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    senegal il y a 14 heures
    @Rep  il parle , il connait tout, au final il sait rien et rate la bonne occasion de se taire
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    Footix il y a 12 heures
    @87  Quand c est fini c est fini .Le foot ball est un business , il n y a pas de sentiment .
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    sadio il y a 17 heures
    sadio senghor disait "tchine kéneu douko niédeu », sadio il est temps de profiter de ta famille et surtout evite sonko>>.
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    Geum il y a 11 heures
    Sadio va faire une excellente saison et gagner des trophées
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    Iso il y a 20 heures
    Qu’il parte aux USA s’il est sollicité pour un dernier contrat de deux ans et mettre fin à sa carrière.
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    BoyMaroc il y a 22 heures
    Mané est bon en Angleterre en D2 ou en ligue 1 en France ou bien en Turquie
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    Anonyme il y a 15 heures
    Il ne faut pas extrapoler dans le vide. Ce qu'il fau bien comprendre, en championnat saoudien, le quota de joueurs étrangers est strictement encadré. Ne pas prolonger Mané permet au club de libérer une place précieuse pour recruter une nouvelle tête d'affiche lors du prochain mercato estival. Sadio Mané a des cartes à jouer mieux qu'offrir 60% de rabais. La MLS ou un club en Europe sont des portes à solliciter la cas échéant. La vie est faite d'allées et de venues. Tout s'inscrit dans l'ordre normal de choses, la recherche d'un Optima
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    Fii il y a 11 heures
    Sadio va faire une excellente saison et gagner des trophées
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    Sadio the best all time il y a 12 heures
    Tout est possible d’ici la fin de la saison. Ce journaliste ne fait que parler, Sadio est concentré, Al Nasser veut encore gagner le championnat et la champions league asiatique. Souhaitons une excellente saison à Sadio Mané qui ne sait pas tricher et qui se donne à fond toujours sur le terrain. Qu’Allah offre à Sadio Mané la force et la résilience pour faire une excellente saison et gagner des trophées.

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