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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Bagarre, expérience, technique : Balla Gaye 2 répond sèchement à Ada Fass

Balla Gaye 2 n'a pas tardé à réagir aux déclarations d'Ada Fass, qui a remis en cause ses qualités techniques dans l'arène. Le Lion de Guédiawaye balaie les critiques de son adversaire et met en avant son expérience ainsi que son parcours.

« Ada Fass dit que je ne sais pas me battre et que je me contente de sauter en donnant des coups. Il ne peut pas connaître pour le moment mes failles puisqu'il ne m'a jamais affronté. Il n'a rien compris. Chaque combat a ses spécificités. L'expérience et les performances que j'ai réalisées dans l'arène, il ne les a pas. Il n'a aucune de mes qualités », réplique-t-il.

Le lutteur de Guédiawaye rappelle avoir affronté et battu de nombreux adversaires avec des techniques différentes. Selon lui, Ada Fass est loin de maîtriser toutes les facettes de son arsenal technique.

« J'ai battu beaucoup de lutteurs, chacun avec sa manière et ses techniques. Il n'en est pas capable. Il est donc incapable de connaître pour le moment mes failles. S'il estime que je ne sais pas me battre, qu'il le pense. S'il avait interrogé les meilleurs bagarreurs de l'arène, il n'aurait jamais tenu de tels propos », lance-t-il.

Balla Gaye 2 termine par un avertissement à son prochain adversaire, qui a annoncé vouloir privilégier la bagarre lors de leur confrontation. « Je l'ai entendu dire qu'il allait miser sur la bagarre. Je lui demande simplement de ne pas reculer lorsque l'arbitre donnera le coup d'envoi », prévient le Lion de Guédiawaye.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Balla Gaye 2 réplique à Ada Fass, qui a remis en cause ses qualités techniques dans l'arène. - Il met en avant son expérience et affirme avoir battu de nombreux lutteurs aux techniques différentes, ce dont Ada Fass serait incapable. - Il avertit Ada Fass de ne pas reculer lorsque l'arbitre donnera le coup d'envoi.