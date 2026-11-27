Balla Gaye 2-Ada Fass : voici le dispositif prévu
Le combat entre Balla Gaye 2 et Ada Fass se tiendra ce dimanche 29 novembre à l’Arène nationale. À trois jours de ce grand rendez-vous, les autorités administratives et le promoteur Albourakh ont pris les dernières dispositions sécuritaires et organisationnelles. Réunis mercredi autour du préfet de Pikine, des forces de défense et de sécurité et des responsables de la lutte, les différents acteurs ont passé en revue les mesures à mettre en œuvre.
Selon Aziz Ndiaye, le combat se déroulera à guichets fermés, sans vente de billets sur place. La gendarmerie assurera la sécurité aux abords de l’arène, tandis que la police sera chargée du dispositif à l’intérieur. Les portes de l’arène seront ouvertes au plus tard à 12 heures et l’accès sera strictement réservé aux détenteurs de billets ou d’accréditations. La presse sera installée dans les tribunes. L’événement sera par ailleurs retransmis dans 48 pays africains, rapporte Record.
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