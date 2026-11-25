Ballon d'or africain 2026 : La CAF dévoile les 5 finalistes, un absent de marque coté sénégalais
La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste finale des prétendants pour le titre de Joueur de l'année 2026. Ils sont cinq, trois Marocains et deux Sénégalais.
Les nominés pour le Ballon d'or africain 2026 sont en effet Achraf Hakimi (PSG), Ismaila Saibari (PSV Eindhoven - Bayern Munich), Brahim Diaz (Real Madrid), Pape Guèye (Villarreal) et Sadio Mané (Al Nassr).
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Ismaila Sarr, pourtant considéré comme l'un des grands favoris pour remporter ce titre, n'a pas été retenu par l'instance dirigeante du football africain. Pourtant, l'attaquant de Crystal Palace a remporté la CAN 2025 le 18 janvier dernier à Rabat, la Conférence League et la FA Cup avec son club, puis a été le meilleur buteur africain à la Coupe du monde 2026 avec 4 réalisations.
Commentaires (10)
CAF dagniouko wara TAS mou diekh. Il nous faut de nouveaux dirigents
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