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Auteur: AFP

il y a 1 jour

Balogun: la fédération brésilienne défend "l'intégrité" de son arbitre mis en cause par Trump

La Confédération brésilienne de football (CBF) a défendu lundi "l'intégrité" de l'arbitre brésilien Raphael Claus, mis en cause par Donald Trump pour son carton rouge, finalement suspendu par la Fifa, infligé à l'attaquant américain Folarin Balogun.

"La CBF réfute toute insinuation qui mette en doute l'intégrité de Raphael Claus", un "professionnel exemplaire", a déclaré la fédération dans un communiqué envoyé à l'AFP, au sujet de celui que M. Trump a jugé "horrible" et "très douteux".

Raphael Claus, 46 ans, "est reconnu mondialement comme un des meilleurs arbitres en activité, à la trajectoire marquée par l'excellence technique, le comportement éthique et le respect absolu du football", a ajouté la CBF.

Attaquant de l'AS Monaco, Balogun été exclu par l'arbitre brésilien lors du 16e de finale contre la Bosnie-Herzégovine mercredi dernier, pour avoir marché sur une jambe du défenseur bosnien Tarik Muharemovic.

Ce carton rouge était censé priver la "Team USA" de son meilleur buteur pour le huitième de finale de lundi contre la Belgique.

Mais sa suspension a été levée, avec sursis, par la commission de discipline de la Fifa, après une intervention de Donald Trump. Cette décision inédite a suscité un tollé.

Lundi, le président américain a confirmé avoir appelé le président de la Fifa, Gianni Infantino, pour "demander un réexamen" du carton rouge de Balogun.

La mise en cause de l'arbitre brésilien s'ajoute à une série de contentieux entre les Etats-Unis de Donald Trump et le gouvernement du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, notamment dans le domaine commercial.

AFP

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La CBF défend "l'intégrité" de l'arbitre Raphael Claus, mis en cause par Donald Trump pour un carton rouge. - Le carton rouge de Balogun, pour avoir marché sur un adversaire, a été suspendu par la Fifa après une intervention de Trump. - La mise en cause de l'arbitre s'ajoute aux contentieux entre les États-Unis et le Brésil.