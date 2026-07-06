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Sport

Balogun: la fédération brésilienne défend "l'intégrité" de son arbitre mis en cause par Trump

Auteur: AFP

il y a 1 jour 4030 Lectures 4 Commentaires | English
Balogun: la fédération brésilienne défend "l'intégrité" de son arbitre mis en cause par Trump

Balogun: la fédération brésilienne défend "l'intégrité" de son arbitre mis en cause par Trump

La Confédération brésilienne de football (CBF) a défendu lundi "l'intégrité" de l'arbitre brésilien Raphael Claus, mis en cause par Donald Trump pour son carton rouge, finalement suspendu par la Fifa, infligé à l'attaquant américain Folarin Balogun.

"La CBF réfute toute insinuation qui mette en doute l'intégrité de Raphael Claus", un "professionnel exemplaire", a déclaré la fédération dans un communiqué envoyé à l'AFP, au sujet de celui que M. Trump a jugé "horrible" et "très douteux".

Raphael Claus, 46 ans, "est reconnu mondialement comme un des meilleurs arbitres en activité, à la trajectoire marquée par l'excellence technique, le comportement éthique et le respect absolu du football", a ajouté la CBF.

Attaquant de l'AS Monaco, Balogun été exclu par l'arbitre brésilien lors du 16e de finale contre la Bosnie-Herzégovine mercredi dernier, pour avoir marché sur une jambe du défenseur bosnien Tarik Muharemovic.

Ce carton rouge était censé priver la "Team USA" de son meilleur buteur pour le huitième de finale de lundi contre la Belgique.

Mais sa suspension a été levée, avec sursis, par la commission de discipline de la Fifa, après une intervention de Donald Trump. Cette décision inédite a suscité un tollé.

Lundi, le président américain a confirmé avoir appelé le président de la Fifa, Gianni Infantino, pour "demander un réexamen" du carton rouge de Balogun.

La mise en cause de l'arbitre brésilien s'ajoute à une série de contentieux entre les Etats-Unis de Donald Trump et le gouvernement du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, notamment dans le domaine commercial.

AFP 

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La CBF défend "l'intégrité" de l'arbitre Raphael Claus, mis en cause par Donald Trump pour un carton rouge. - Le carton rouge de Balogun, pour avoir marché sur un adversaire, a été suspendu par la Fifa après une intervention de Trump. - La mise en cause de l'arbitre s'ajoute aux contentieux entre les États-Unis et le Brésil.
Auteur: AFP
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (4)

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  • image
    Sam il y a 1 jour
    Qu'est-ce que Trump connait du football et de son arbitrage? Doonez-nous des infos qui nous serviront.
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    Xeme il y a 1 jour
    Pour moi, nous vivons, depuis quelques années, une époque de dimension religieuse où Allah affiche aux yeux de tous le monde de l'ombre, le monde masqué que des médias nous avaient présenté comme sans faute. D'Israël dont toute l'existence n'a été qu'un tissus de mensonges, en passant par les USA et Occident aux puissances sur faites, des génocidaires par vaccins pour "sauver des vies ", des manipulations de climats dites naturelles, jusqu'au football totalement corrompu mais dit fair play, jusqu'aux révélations de Abdou Nguer sur le Macky dit du grand leadership, Allah affiche tout aux yeux de tous. L'avantage c'est que personne ne pourra dire qu'il ne savait pas.
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    Adjudant Ngagne il y a 1 jour
    Ton problème a toi c'est que pendant toutes ces années tu t'es noyé dans le complotisme d’extrême droite distillé par ses gourous racistes (les Soral, le neuneu Québécois etc.) qui t'ont fait croire que les Trump et les Musk étaient des sortes de rebelles (les fameux billards a 5-9 bandes) au sein d'un occident "sataniste", "sioniste" (tes obsessions), bien qu'on t'ait toujours prévenu que ces gens étaient plutôt la quintessence de cet occident-la, justement. Tu as manqué de finesse. Ces gourous propagandistes militaient pour l'avènement d'un ordre suprémaciste blanc. Ils ont reconnu en Trump et Musk des leurs. Tu t'es fait avoir.

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