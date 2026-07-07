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Sport

Banc des Lions : Les trois coachs pressentis pour remplacer Pape Thiaw

Auteur: Ndeye Astou Konaté

il y a 1 jour 63429 Lectures 168 Commentaires | English
Banc des Lions : Les trois coachs pressentis pour remplacer Pape Thiaw

Banc des Lions : Les trois coachs pressentis pour remplacer Pape Thiaw

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Si la Fédération sénégalaise de football (FSF) n’a encore rien officialisé concernant Pape Thiaw, les rumeurs s’intensifient et plusieurs profils émergent déjà pour lui succéder. Trois noms reviennent avec insistance : Habib Beye, Hervé Renard et Omar Daf. Trois entraîneurs aux parcours différents, mais qui présentent chacun des arguments solides pour prendre les commandes de la sélection nationale.

Habib Beye, le vent du renouveau

C’est sans doute le nom qui fait le plus de bruit. Ancien capitaine des Lions, Habib Beye bénéficie d’une forte popularité auprès des supporters. Libre de tout contrat, il incarne une nouvelle génération d’entraîneurs, dotée d’un management moderne, d’un discours exigeant et d’une parfaite connaissance du football sénégalais. Pour beaucoup, il représente le visage du renouveau et celui qui pourrait insuffler une dynamique fraîche à une équipe en quête de rebond.

Hervé Renard, la valeur sûre

Habitué aux grandes compétitions et spécialiste reconnu du football africain, Hervé Renard fait également figure de candidat crédible. Double vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations (avec la Zambie puis la Côte d’Ivoire), le technicien français possède un palmarès rare sur le continent. Son expérience, son charisme et sa capacité à bâtir rapidement des collectifs compétitifs pourraient convaincre la FSF de miser sur un profil immédiatement opérationnel.

Omar Daf, la carte de la continuité

Plus discret dans les débats, Omar Daf n’en demeure pas moins une option très sérieuse. Ancien international sénégalais et entraîneur respecté sur les bancs français, il connaît parfaitement l’environnement de la Tanière pour avoir déjà intégré le staff des Lions par le passé. Son profil rigoureux, sa connaissance du football local et son expérience managériale pourraient faire de lui un choix de transition maîtrisée, sans bouleverser les fondations de la sélection.

Une décision qui engagera l’avenir des Lions

Le prochain choix de la Fédération sera déterminant. Il ne s’agira pas seulement de désigner un successeur à Pape Thiaw, mais de définir un véritable projet sportif global après une campagne mondiale achevée prématurément.

Habib Beye pour insuffler un nouveau souffle, Hervé Renard pour son immense vécu africain, ou Omar Daf pour assurer une stabilité sereine : les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir des Lions de la Teranga.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Trois entraîneurs sont pressentis pour remplacer Pape Thiaw à la tête du Sénégal : Habib Beye, Hervé Renard et Omar Daf. - Habib Beye, ancien capitaine des Lions, est libre de tout contrat et incarne un renouveau moderne, tandis qu'Hervé Renard est une valeur sûre avec deux CAN à son palmarès. - Omar Daf, ancien international et entraîneur en France, est vu comme une option de continuité grâce à sa connaissance de la Tanière.
Auteur: Ndeye Astou Konaté
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (168)

Trier par :
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    Diagne ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Tout sauf Hervé Renard,qui va nous coûter près de 80 millions tous les 30 jours, sans compter les véhicules, logement
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    jahman il y a 1 jour
    je suis pour oumar daff. habab bèye vient de se faire éjecter du banc marseillais. oumar est actuellement adjoiint de claude leroy au congo. il est calme et serein put s'entendre parfaitement avec les jeunes joueurs.
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    Citoyen il y a 1 jour
    Je vote pour Beye ou Daff
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    nafekh il y a 23 heures
    @Citoyen  Ceux qui critiquent Hervé Renard, je vous rappelle que sa femme est senegalaise, il a une maison au senegal et investit l'argent qu'il a gagné ailleurs au senegal. Quand on a viré cissé, il était pret à baisser son salaire pour entrainer l'equipe du senegal. Habib beye n'a pas de maison au senegal. Et il y'a pas que habib beye, hervé renard et omar daf dans le monde. Aprés la coupe du monde, didier deschamps serait libre, il faut un appel d'offre international avec des critéres precis et que le meilleur gagne
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    coach sénégalais il y a 23 heures
    préférence nationale rek
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    Jean il y a 23 heures
    Tout sauf Renard,
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    Ahma il y a 23 heures
    @nafekh  Daff n'a jamais entraîné une équipe de league 1.
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    Ahma il y a 23 heures
    @nafekh  Daff n'a jamais entraîné une équipe de league 1.
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    Oscar il y a 23 heures
    @coach sénégalais  Ils (la FSF) n’ont aucune considération pour les coachs locaux. Par contre ils paieront l’expatrié à temps et entièrement. Réfléchissez-y.
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    Deugg il y a 22 heures
    @coach sénégalais  Preference natoonale moo niou ray
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    Le vrai c’est toi il y a 22 heures
    @nafekh  On parle de compétence et lui nous parle de femme, maison, investissement. Comme un affamé
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    D&apos;y il y a 22 heures
    @Deugg  Préférence nationale mignon diokh 2 coupes d'Afrique
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    doyna il y a 21 heures
    @Le vrai c’est toi  Saway , competance veut dire gagner 2 CAN avec 2 pays differents!!!! c'est cela Hervé Renard !!!!! dou seen moron. Daf=2ieme Division, Beye a Marseille n'a rien foutu
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    kou bakh il y a 20 heures
    .....
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    Anonyme il y a 20 heures
    Tout sauf Hervé Renard. Performance Nulle en Coupe de Monde. Il sera la de Pape Thiaw
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    Coach il y a 20 heures
    @Citoyen  Vous obliez Lamine Ndiaye qui a beaucoup d’experience et fut selectionneur de l’equioe du senegal
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    Sao il y a 19 heures
    Habib Beye sur le banc est une imposture portee par les medias francais. Les deux autres son solides
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    Kouniouy Sarah entrainé niou il y a 18 heures
    @nafekh  D accord pour Didier Deschamps !
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    Xs il y a 18 heures
    @nafekh  Laissons le sentimentalisme et nos emotions de cote. Il faudrait utiliser des criteres objectifs bases sur la performance pour choisir le meilleur profile.
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    Matar DIENG il y a 17 heures
    Oui, tout à fait d'accord Tout sauf lui
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    Patio il y a 17 heures
    @doyna  Lamine Ndiaye. C'est le meilleur.
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    Max il y a 17 heures
    @nafekh  La femme de Thiaw aussi est sénégalaise
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    Ardo il y a 17 heures
    Le meilleur entraîneur africain actuellement c'est Lamine Ndiaye. Pourquoi Hervé Renard.
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    Non il y a 17 heures
    Non pour habib béye il est TROP autoritaire
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    Lucide! il y a 17 heures
    @nafekh  Vous êtes des as du hors sujet! Tu nous rappelles que sa femme est sénégalaise? ET ALORS? Qu’est-ce que ça signifie? Demal tokk
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    Bo il y a 16 heures
    @Citoyen  Ils n'ont jamais rien realisé...
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    Congolese il y a 16 heures
    @coach sénégalais  La préférence nationale ne nous mene à rien. Depuis 2017, le Sénégal aurait pu gagner toutes les CAN. Je dis bien toutes les CAN. En effet pendant cette période, le Sénégal ou c'est le tombeur du Sénégal.
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    The Jamm Deff il y a 16 heures
    @doyna  Merci, tu as tout compris. Beye a été viré de Rennes et de Marseille pour faute de résultats. La preuve : dès qu'il a quitté Rennes, l'équipe a progressé. Les faits parlent d'eux-mêmes.
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    Matéo matéo il y a 3 heures
    @jahman  Vous ne comprenez rien une fois élu ils changent de comportements !
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    KAKATAR*1 il y a 1 heure
    @nafekh  Donc selon toi nous pouvons prendre comme prochain Selectionneur Didier Dechamps. Même avec un salaire de 3000 € par mois. Genre bénévolat. Signe KAKATAR*1
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    Gom sa bop il y a 1 jour
    Vraiment les sénégalais sont émotifs, herve n’a pas le niveau pour gérer une équipe comme la nôtre , pape et Aliou sont supérieur à lui , En 3 ans il a entraîné l’Arabie saoudite à 2 reprises , la Tunisie l’équipe féminine de la France sans résultat. Faut pas nous forcer un autre qui va se faire insulter après 3 défaites d’affilée. Continuons avec pape , n’oublions si Aliou a réussi là où les autres se sont cassés la gueule c’est pck on lui a donné la chance de diriger l’équipe pendant 9 ans . Si on veut la tête à thiaw donnons la chance à un sénégalais ( faisons confiance à nos anciens , ils sont les seuls à réussir à nous ramener la coupe à deux reprises et aussi nous avoir fait qualifier 3 mondial d’affilée.
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    Jean-le-fou il y a 23 heures
    Apparemment tu ignores complètement le cursus sportif de Hervé Renard. Il a été double champion d'Afrique avec deux pays différents.
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    Laye Thiam il y a 22 heures
    @Jean-le-fou  On n'a pas besoin de coupe d'Afrique, on l'a gagnée deux fois sans renard ou chacal. On a besoin de coupe du monde et Renard n'est jamais sorti de sa poule
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    Ridial il y a 22 heures
    @Jean-le-fou  On veut plus de toubab dans notre équipe c'est quoi son palmarès en coupe du monde?
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    doyna il y a 21 heures
    durant ses preimiers 3 ans qu'a fait Aliou Cissé ? il lui a fallu 10 ans pour 1 CAN. on a donné a personnela chance de gagner une coupe aprés 10ans, nullepart dans le monde. moi si vous me donnez 10ans je peux gagner la CAN aussi
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    Jean il y a 17 heures
    @Ridial  Le meilleur entraîneur africain actuellement c'est un sénégalais :Lamine Ndiaye
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    KAKATAR*1 il y a 1 heure
    @Laye Thiam  Nous ne voulons ni Renard, ni Chacal mais un vrai Lion qui connait bien La Tanière. Lamine Ndiaye ancien capitaine des Lions est le mieux placé. Le footbal senegalais a commencé bien avant 2002.😎
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    Cedo il y a 1 jour
    Je vote beye ou daff! Plus d’étrangers à la tête de l’équipe nationale. On a ce qu’il faut comme compétence dans le domaine.
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    Karim-USA il y a 1 jour
    Il faut vraiment commencer par dissoudre cette fédération. Ce qu’ils ont fait à Pape Thiax montre qu’ils ont vraiment une grosse part de responsabilité dans cette défaite.
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    Supporter il y a 1 jour
    Tout sauf renard . On a pas besoin de play-boy jet setteur .
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    NASD il y a 1 jour
    Je vote DAFF il est calme et pondéré et connait la mentalité sénégalaise ainsi que des binationaux
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    Badara il y a 1 jour
    Et Lamine NDIAYE vous semblez compter sans lui?
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    Un footeux il y a 1 jour
    Oui c’est vrai nous oublions souvent cet entraîneur qui a vraiment un vécu de clubs africains - je vote H. Beye puis L. Ndiaye en 3ème O.Daff exit les dirigeants de la FSF les anciens internationaux ( Diouf Fadiga kouyate Tony etc ) et P. Thiaw avec tout son staff technique remplacé par des diplômés de l’INSEPS pour accompagner le nouvel entraîneur de l’EDS
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    Wassalam il y a 22 heures
    oui Badara, vous pensez comme moi. Lamine a plus de 25 ans d'expérience en tant que coach, dans beaucoup de pays et de championnats. avec son expérience des hautes compétitions et sa sénégalité ( jom, muy, fiit et le kersa et patriotisme) je pense qu'il a une carte à jouer pour diriger l'équipe nationale.
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    doyna il y a 21 heures
    @Wassalam  Lamine a été entraineur de l'Equipe nationale, vous oubliez vite !!!!
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    Djotna il y a 1 jour
    On veut Didier Deschamps comme coach. Il sera bientôt libre de tout contrat donc disponible.
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    DFFF F il y a 1 jour
    Niagnouko listakar, comme senegal mono fé wolou ken.
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    Ablaye fall il y a 1 jour
    Il ne faut pas noyer le poisson, c'est vrai qu'on peut licencier pape thiaw mais auparavant c'est le président de fédération qui doit démissionner. Ablaye et son staff vous pourir ke foot si aucun forcing n'est fait pour les faire partir. Il faut déjà un mouvement pour une marche nationale
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    N as il y a 1 jour
    Il faut éloigner la génération 2002 des équipes Surtout pas d étrangers Un entraîneur sénégalais avec des conseillers comme ndoffene fall À’
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    coach il y a 1 jour
    Pourquoi pas un duo Daff et Habib ils vont se complementer
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    Saint-Just il y a 1 jour
    Je vote Hervé Renard !!!
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    Ahma il y a 1 jour
    Un outsider pour diriger notre équipe nationale serait une regression. Nous avons dépassé ce stade. DAF OU BÉYE Thats it
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    Medzo il y a 1 jour
    Didier Deschamps va finir avec la France, il faut tenter le coup avec lui, il a tout!
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    Toubab français il y a 21 heures
    Je pense que Renard est sérieux et il a les compétences pour coacher une équipe nationale... Maintenant un sélectionneur compétent sénégalais serait le top pour le Sénégal !
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    Sénégalais pur sang il y a 1 jour
    Tout sauf Renard. En coupe d'Afrique, il peut pousser. Mais pour le mondial, il faut un patriote, sinon, on ira pas loin. Je ne comprends pas pourquoi, on ne fait pas monter ceux qui ont fait leur preuve dans les catégories inférieures, comme ce fût le cas pour Aliou et Pape Thiaw qui ont amené une coupe, après plusieurs victoires successives d'ailleurs, sans défaite en un moment donné. Renard est dépassé, Daf aussi a été éjecté sans résultats. Beye semble plus accroché avec des adjoints sénégalais qui ont fait leur preuve en catégories inférieures. Mais pas d'entraineur étranger. De grâce. Il pourrait nous vendre un jour.. C'est est une réalité dans le monde du football. C'est des non-dits.
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    Kham Kham il y a 23 heures
    Nous avons de joueurs de classe mondiale donc il nous faut un entraineur de haut niveau. La couleur de la peau n'est pas important, c'est la compétence qui prime. Tous ces trois profils proposés n'ont pas le niveau de cette équipe. Il faut faire la distinction entre le niveau local, le niveau africain et le niveau mondial. Moi je miserai sur Didier Deschamps car il sera bientôt libre et sortir les moyens sur 4 ans .
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    s il y a 14 heures
    qu'est ce qu'un entraineur de haut niveau ? J'aimerais bie le savoir. Comment le savoir? est ce que tu peux citer quelques entraineurs qui sont de haut niveau? quelle garantie tu as si on donne cette équipe à un entraineur de haut niveau il reussir nous donner une 3eme étoile. Fera t il mieux que pap thiaw?
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    T-1000 il y a 23 heures
    Ça sert à rien de limoger pape thiaw. Son bilan et ses stats à la tête de l'EN sont positifs. Il est le principal fautif de notre élimination certes mais le limoger ne servira à rien. Je suis sûr qu'avec lui, le Sénégal est capable de remporter la can à nouveau et de se qualifier au mondial. Laissons le temps, au moins apres la can 2027 pour rectifier et apprendre de ses erreurs. Jugeons le sur son bilan et non sur une seule élimination.
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    doyna il y a 21 heures
    il n'y a pas de deuxiéme chance en coaching de Football
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    Djiby il y a 23 heures
    Et qui pour remplacer cette Fédération ? Ils sont disqualifiés, ils doivent rendre leur tablier !
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    lebaolbaol Tigui il y a 23 heures
    Pas d'affaires de nationalité dans le football , la France accepte nos joueurs nos entraîneurs on doit faire la même chose qu eux par reconnaissance ..Hervé sa femme est du Sénégal il doit être considéré comme un des nôtres.
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    Djey il y a 1 jour
    De toute façon personne ne peut faire pire que pape thiaw. Sur les trois candidats habib beye pour moi sera le meilleur il sera beaucoup plus exigeant avec la federation sur la logistique et l’environnement des lions. Bref sur les trois kou gneuw bah na na gnou pape dailo équipe bi rek
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    Alioune Ndiaye il y a 23 heures
    Pape Thiaw nous a apporté une coupe d'Afrique pour son première participation comme entraîneur, cette coupe du monde restera de l'apprentissage et un leçon qui restera dans sa tête et lui permettra de hisser le Sénégal au sommet de l'Afrique et du monde.
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    Sportivement que vaut Habib Beye? il y a 22 heures
    On est idéaliste Sportivement que vaut Habib Beye? Certes en tant que consultant c’est difficile de trouver mieux tant pour la vous que pour les analyses. Cependant à l’épreuve de la réalité du terrain le mythe s’est effondré. Non seulement ses resultats en tant que coach (à part la montée du Red Star) ne sont pas rameur, mais pire, c’ses équipes sont peu structuré, son football illisible, ses plans tactiques flous et en fin comblé, il est souvent en conflit avec ses joueurs . Ne soyons pas émotifs ou bernés par les envolées sur Canal Plus
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    OUI il y a 22 heures
    @Alioune Ndiaye  Bien dit. Même si on est d'accord que Pape Thiaw a raté sa coupe du monde, il faut lui donner la chance d'apprendre de ses erreurs. De plus, avec Pape Thiaw, l'équipe nationale est agréable à voir jouer. Elle impose son jeu à tous ses adversaires, y compris la France. Notre seul malchance durant cette coupe du monde, c'est que notre defense centrale a été décimée apres la CAN.
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    Marvel il y a 1 jour
    Pourquoi pas Deschamps ? il sera libre après la coupe du monde..
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    Rangou il y a 1 jour
    Commencéti nguène deh. Ni nguène di def ba niou andilgnou khourdabou entraineur. On ne peut pas disposer de très bons joueurs avec un entraineur bou khamni todjoul fène. Laisser ces apprentis entraineurs de côté et donner nous un entraineur de dimension mondial. Tous les bons et grands entraineurs souhaitent entrainer cette équipe. Il faut mettre le prix à payer. En plus, il faut quelqu'un qu'on ne pourra pas manipuler. Parmi les trois annoncés pour l'instant, je préfère Hervé Renard en attendant que d'autres se signalent.
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    Supporter il y a 1 jour
    Le choix de raison un entraîneur avec une figure paternelle un kilifeu respecté des joueurs et de la Fédération : L’amine Ndiaye est le choix logique pour reconstruire et insuffler un nouvel esprit conquérant….Il a de l’expérience et il connaît l’environnement senegalo africain
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    Kilifeu il y a 23 heures
    Pas de blanc, nous ne voulons pas retourner a la colonisation. Aucun blanc entraineur nous a fait gagner une coupe. Comptons sur les fils du pays.
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    Banlieusard il y a 23 heures
    En lisant certains ici , je me dis que le foot nous a dépassé nous senegalais. La nationalité importe peu ,même le comédien sanekh peut remporter la can , notre problème aujourd'hui c est la CDM , il faut qu on ait d ambition en allant cherchait des coachs expérimenté qui ont du caractère en plus d être des tacticiens , sur ce cas aucun senegalais ne l a , a part l arrogance et la fierté .
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    OUFKIR il y a 23 heures
    Sébastien de sabre point à la ligne.
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    Banlieusard il y a 23 heures
    En phase avec toi , Sébastien desabre un bon tacticien , il a réussi a faire du bon boulot avec des joueurs moyens ,imagine l effectif du Sénégal.
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    Bb il y a 23 heures
    Le choix du coach est très simple? Quel est le meilleur entraîneur sénégalais en club ces cinq dernières années en terme de résultats , d’expérience et de vécu international ou national et de nombre de match gagné ? Il y a que deux lamine Ndiaye et Malick daff
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    Vrai il y a 23 heures
    Comme on manque d ambition pourquoi pas faire revenir amara traore .
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    Fffoumalin il y a 22 heures
    Pourquoi pas les entraîneurs qui ont remporté des trophées avec les petites catégories. Il faut leur donner une chance au lieu de s’aventurer avec ces noms cités plus haut. Ils ne valent pas plus que nos locaux
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    Ça recommence il y a 22 heures
    On ne peut pas choisir un sélectionneur pour l’équipe nationale via internet et les réseaux sociaux. Un peu de sérieux Way. Il faut un cahier des charges et une pondération de critères bien définis avec les profils ciblés. Sinon les pleurs vont recommencer dès les prochaines campagnes.
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    Veritas il y a 22 heures
    il nous faut un entraineur audacieux bou reeww en mode boul falee sans complexe pour les joueurs et qui ne se laisse pas controler par la federation.en Plus de ca il doit etre tactique et laisser derriere cette histoire de 11 type. tous les joueurs doivent etre utiles selon la configuration de chaque match
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    JS il y a 1 jour
    Je vote Oumar Daf entraîneur principal assisté de Malick Daf comme entraîneur adjoint.
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    Vh il y a 1 jour
    Je ne sais pas si c vrai que Malick daf est son grand frère c tel est le cas ce serait une très bonne chose. Malick Daf comme adjoint est une très bonne chose
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    Défenseur il y a 1 jour
    Entretien d'abord pour avoir des assurances envers tout un chacun ! Ensuite vient le choix et en cas d'échec zéro prime !
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    Mbaye il y a 1 jour
    Je vote Habib Beye et Daff sur le banc.
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    CITOYEN il y a 1 jour
    DAF OU RIEN
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    Sénégal il y a 1 jour
    De grâce, pas d'étrangers. Les locaux ont fait leurs preuves. Ils ont amené des coupes. ( Thiaw et Aliou ). Prenez Beye et deux adjoint qui ont fait leurs preuves dans les catégories inférieures. C'est la meilleure option. Les étrangers sont des étrangers. Réveillons nous de grâce. Renard est dépassé. Daf n'a pas encore convaincu. Le calme c'est bon. Mais le charisme c'est mieux. Il peut encore être adjoint
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    Happy Man il y a 1 jour
    Sénégalais thieyy sénégalais tellement émotifs. T'as un coach qui te ramène une coupe en même pas 1 an. Il sort prématurément d'une compétition où des joueurs ont faillis bien-sûr qu'il a ses responsabilités. Laissez le continuer waay on apprend de ses erreurs Descamps a fait plus d'une dizaine d'années en équipe de France,( 1 coupe du monde, 1 ligue des nations, zéro euro ) le sélectionneur Croate Dalic a plus de 17 ou 18 ans sur le banc /( une finale de coupe du monde uniquement zéro euro zéro ligues des nations)et etc etc Le Sénégal a dépassé le stade d'un éternel recommencement. On est top 15 mondial je rappelle Stabilité stabilité stabilité moy takh nga gagné
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    Eksk il y a 23 heures
    C toi qui est dans les émotions? Oui il a gagné la coupe d’Afrique en 2025 mais avec quel joueur? Les mêmes qui ont remporté la can en 2022? Une équipe façonnée avec un fight Spirit d’Aliou Cissé depuis les jo de 2013. Vous osez le comparé à Deschamps qui a fait remonté la Juventus en première division, allez en demi finale de league des champions avec Monaco tout ça cté avant d’entraîner la France.
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    Vérité il y a 1 jour
    Hervé Renard est le seul a pouvoir briser définitivement le plafond de verre
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    Diaraaf il y a 23 heures
    Pourquoi Pas un DUO DAF - BEYE
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    Waaw goor il y a 23 heures
    Tous ces commentaires là ;ça ne me dit absolument rien du tout .
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    lebaolbaol Tigui il y a 23 heures
    Si on veut gagner la prochaine coupe de l'Afrique c'est Hervé Renard.. Il a déjà fait ses preuves.. ...les deux autres peuvent attendre ils n'ont pas l'expérience de Hervé Renard......il a la poigne pour entraîner les binationaux et il connaît tous les systèmes de jeu des autres équipes
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    les 2 Pape il y a 23 heures
    J'aime bien Pape Thiaw mais sortir Pape Gueye qui est le joueur le plus complet de l'histoire du foot senegalais ( les connaisseurs savent ce que je dis) est juste impardonable. Chaque fois qu'il a mal joue c'est tout simplement a cause du system de jeu. UN talent comme cela, il faut battir son milieu sur lui.
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    Défenseur il y a 22 heures
    Ceux qui parlent d'amara ou Deschamps, rêvent debout.
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    sisi il y a 22 heures
    Encore un changement pourquoi vous ne lui laissez plus de temps ? Vous aimez trop critiqués , limogés dans vos fauteuils
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    Laye Thiam il y a 22 heures
    Pourquoi pas le duo Habib Bèye - Omar Daff? Ce serait excellent et il y aura toujours concertation autour des choix
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    General Samb il y a 22 heures
    Habib Beye a le niveau 👍
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    PasDeRenard il y a 22 heures
    il nous faut PATRICK VIERA
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    NoRenard il y a 22 heures
    PAtrick Vieira

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