Basket : l’ancienne capitaine des Lionnes, Aya Traoré, en deuil
Le basketball sénégalais est frappé par une triste nouvelle. Binta Camara, mère de l’ancienne internationale Aya Traoré, est décédée, a annoncé la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) dans un communiqué publié mardi.
Profondément attristée par cette disparition, l’instance dirigeante du basketball national a exprimé sa compassion à l’ancienne capitaine des Lionnes et présenté ses condoléances à l’ensemble de la famille éplorée.
Figure emblématique du basketball féminin sénégalais, Aya Traoré a marqué l’histoire de la sélection nationale. Ancienne capitaine des Lionnes, elle a notamment contribué aux succès du Sénégal sur la scène continentale, avec deux titres de championne d’Afrique à son palmarès.
Cette disparition constitue une douloureuse épreuve pour l’ancienne basketteuse et ses proches. La rédaction de Seneweb leur adresse ses sincères condoléances et leur témoigne tout son soutien en ces moments difficiles.
Commentaires (4)
11 Ikhlass pour votre feue mama.
Massa
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