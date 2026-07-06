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Auteur: Max Euclide KANFANY

il y a 2 jours

Basketball Africa League : Ziguinchor ouvre le bal du tournoi des quartiers

Le basket sénégalais a pris une nouvelle dimension ce week-end à Ziguinchor avec le lancement du tournoi des quartiers, porté par la Basketball Africa League (BAL) en partenariat avec Wave Sénégal. Entre ferveur populaire et révélations sportives, cette première étape a donné le ton d’une compétition qui ambitionne de rapprocher le basket des communautés et de mettre en lumière les talents locaux.

« Nous avons voulu élargir et toucher un maximum de régions au Sénégal, raison pour laquelle nous sommes aujourd’hui à Ziguinchor, puis à Saint-Louis, Thiès et enfin Dakar », a expliqué Khalil Ndiaye, responsable des partenariats à la BAL. L’initiative répond aux doléances de l’édition précédente et traduit une réelle volonté d’équilibre territorial.

Un niveau de jeu impressionnant

Le bilan de cette première étape est jugé « très satisfaisant » par Ndiaye, qui s’est dit « étonné du niveau et de la qualité de basket qu’il y a dans la région ». Il a rappelé l’exemple de Baba Koné, passé par la NBA Academy et aujourd’hui en équipe nationale, comme preuve du potentiel brut de la Casamance : « Ce n’est pas étonnant le basket qu’on a vu aujourd’hui. »

De son côté, Maïmouna Ndour, responsable marketing de Wave Sénégal, a souligné : « Chez Wave, nous avons à cœur de développer l’accessibilité sous toutes ses formes, et c’est dans cette logique que nous avons décidé de nous lier à la Basketball Africa League pour développer le basketball sénégalais. »

Elle a insisté sur l’importance de donner de la visibilité aux joueuses et joueurs : « Ce tournoi, c’est l’occasion de donner de la visibilité à des basketteurs qui méritent d’être vus et encouragés. »

Wave ne se limite pas au soutien financier. L’entreprise s’engage aussi activement dans la rénovation des infrastructures : « Nous avons déjà commencé l’année dernière avec des terrains rénovés en Côte d’Ivoire, et le Sénégal sera certainement dans la liste pour les prochaines éditions. »

Vers un grand festival à Dakar

Après les étapes de Saint-Louis, Thiès et Dakar, les meilleures équipes hommes et femmes se retrouveront les 8 et 9 août à Dakar pour une grande finale transformée en festival du basket.

Khalil Ndiaye conclut : « Avec des partenaires comme Wave, qui partagent notre ambition de rapprocher le basket des communautés, nous voulons attirer le maximum de talents locaux pour qu’ils restent sur le continent et deviennent les grands joueurs africains du monde. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Basketball Africa League (BAL) et Wave Sénégal ont lancé le tournoi des quartiers à Ziguinchor, première étape d’une compétition visant à toucher plusieurs régions du Sénégal. - Le responsable des partenariats de la BAL, Khalil Ndiaye, a jugé le niveau de jeu « très satisfaisant » et a salué le potentiel brut de la Casamance. - Les meilleures équipes hommes et femmes se retrouveront les 8 et 9 août à Dakar pour une finale transformée en festival du basket.