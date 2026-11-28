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Auteur: Ousmane DICKO

Bayern : Bara Sapoko Ndiaye titulaire, mais le Bayern Munich tenu en échec

Le Bayern Munich a concédé un deuxième match nul consécutif en Bundesliga. En déplacement sur la pelouse de Hambourg, ce samedi, dans le cadre de la 11e journée du championnat allemand, les Bavarois ont été accrochés (0-0). Titulaire au coup d’envoi, le Sénégalais Bara Sapoko Ndiaye n’a pas pu empêcher ce nouveau faux pas de son équipe.

Pour cette rencontre face à Hambourg, Bara Sapoko Ndiaye figurait dans le onze de départ du Bayern Munich. Le jeune joueur sénégalais a ainsi débuté la partie, dans un match qui a rapidement pris une tournure compliquée pour les Bavarois.

Le tournant de la rencontre est intervenu à la 44e minute avec l’expulsion de Joshua Kimmich. Réduits à dix juste avant la pause, les hommes du Bayern ont dû revoir leurs plans pour la seconde période.

Dès la reprise, à la 46e minute, l’entraîneur munichois a procédé à un réajustement tactique en faisant sortir Bara Sapoko Ndiaye au profit de Luis Diaz. Un changement destiné à réorganiser son équipe après l’infériorité numérique.

Malgré les ajustements opérés, le Bayern n’est pas parvenu à trouver la faille dans la défense hambourgeoise. Les deux formations se sont finalement quittées sur un score vierge (0-0).

Pour Bara Sapoko Ndiaye, cette titularisation témoigne de la confiance que le coach a sur le jeune joueur sénégalais.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Bara Sapoko Ndiaye était titulaire lors de Hambourg-Bayern Munich (0-0), 11e journée de Bundesliga. - Joshua Kimmich a été expulsé à la 44e minute, réduisant le Bayern à dix. - Bara Sapoko Ndiaye est sorti à la 46e minute, remplacé par Luis Diaz.